Börsenplätze NetEase-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NetEase-Aktie:

355,70 EUR +0,07% (21.05.2020, 12:10)



Nasdaq-Aktienkurs NetEase-Aktie:

390,31 USD -1,36% (20.05.2020, 22:00)



ISIN NetEase-Aktie:

US64110W1027



WKN NetEase-Aktie:

501822



Ticker Symbol NetEase-Aktie Deutschland:

NEH



Nasdaq Ticker-Symbol:

NETS



Kurzprofil NetEase Inc.:



NetEase Inc. (ISIN: US64110W1027, WKN: 501822, Ticker-Symbol: NEH, Nasdaq-Symbol: NTES), am 6. Juli 1999 gegründet, ist ein Technologieunternehmen. Das Unternehmen betreibt eine interaktive Online-Community in China und bietet über seine Online-Spiele, Internetmedien, E-Mail, E-Commerce und andere Unternehmen Inhalte und Dienstleistungen in chinesischer Sprache an. Das Unternehmen operiert in drei Segmenten: Online Game Services; Werbedienstleistungen und E-Mail, E-Commerce und andere. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung von Anwendungen, Diensten und anderen Technologien für das Internet in China. (21.05.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NetEase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Internet- und Online-Game-Konzerns NetEase Inc. (ISIN: US64110W1027, WKN: 501822, Ticker-Symbol: NEH, Nasdaq-Symbol: NTES) unter die Lupe.NetEase plane laut dem "Hongkong Economic Journal" eine Zweitlistung an der Hongkonger Börse. Mit diesem Vorhaben folge der Konzern u.a. Alibaba. Die bisher nur an der New Yorker Börse gelistete NetEase-Aktie notiere aktuell um 390 Dollar.NetEase habe die Credit Suisse und China International Capital Corporation beauftragt, die Zweitplatzierung in Hongkong für Juni vorzubereiten. Dann wolle NetEase 7,8 bis 15,6 Mrd. Hongkong-Dollar (circa ein bis zwei Milliarden Dollar) auf dem asiatischen Parkett erzielen. Bei einer Marktkapitalisierung von 51,1 Mrd. Dollar entspreche das einer Verwässerung von knapp zwei bis vier Prozent.Die Vorteile einer Zweitlistung lägen auf der Hand: NetEase mache sich für asiatische Investoren attraktiver und werde unabhängiger von den USA. Angesichts des Handelskonflikts zwischen den USA und China und der aktuellen Coronakrise seien die Pläne für einen weiteren Börsengang in Hongkong keine Überraschung.Momentum-Trader können kurzfristig auf weiter steigende Kurse setzen, so Thobias Quaß von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link