Düsseldorf-Aktienkurs NetEase-Aktie:

234,00 Euro -2,50% (20.05.2019, 13:15)



Tradegate-Aktienkurs NetEase-Aktie:

236,00 Euro -1,67% (20.05.2019, 13:29)



Nasdaq-Aktienkurs NetEase-Aktie:

USD 263,10 -1,29% (20.05.2019, 15:23, vorbörslich)



ISIN NetEase-Aktie:

US64110W1027



WKN NetEase-Aktie:

501822



Ticker Symbol NetEase-Aktie Deutschland:

NEH



Nasdaq Ticker-Symbol:

NETS



Kurzprofil NetEase Inc.:



NetEase Inc. (ISIN: US64110W1027, WKN: 501822, Ticker-Symbol: NEH, Nasdaq-Symbol: NTES), am 6. Juli 1999 gegründet, ist ein Technologieunternehmen. Das Unternehmen betreibt eine interaktive Online-Community in China und bietet über seine Online-Spiele, Internetmedien, E-Mail, E-Commerce und andere Unternehmen Inhalte und Dienstleistungen in chinesischer Sprache an. Das Unternehmen operiert in drei Segmenten: Online Game Services; Werbedienstleistungen und E-Mail, E-Commerce und andere. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung von Anwendungen, Diensten und anderen Technologien für das Internet in China. (20.05.2019/ac/a/n)



Hong Kong (www.aktiencheck.de) - NetEase-Aktienanalyse der Analystin Julia Pan von UOB Kay Hian:Im Rahmen einer Aktienanalyse rät Analystin Julia Pan Meng Yao vom Investmenthaus UOB Kay Hian die Aktien von NetEase Inc. (ISIN: US64110W1027, WKN: 501822, Ticker-Symbol: NEH, Nasdaq-Symbol: NTES) nur noch zu halten.Angesichts einer verbesserten operativen Effizienz habe NetEase Inc. im abgelaufenen Quartal eine starke Geschäftsentwicklung demonstriert.Allerdings sei die Performance im e-Commerce-Segment hinter den Erwartungen zurückgeblieben, so die Analystin Julia Pan Meng Yao.Die NetEase-Aktie habe ihren Bewertungsspielraum ausgeschöpft.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze NetEase-Aktie: