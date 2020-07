Ausgehend vom 52-Wochen-Hoch bei rund 1,80 Euro habe die NetCents-Aktie zuletzt deutlich Federn lassen müssen. Der allmählich wiederkehrende Newsflow könnte kurzfristig wieder für Bewegung sorgen, nach Einschätzung des AKTIONÄR sei der Pennystock aber allenfalls für Trader interessant. (Analyse vom 16.07.2020)



Kurzprofil NetCents Technology Inc.:



NetCents Technology Inc. (ISIN: CA64112G1054, WKN: A2AFTK, Ticker-Symbol: 26N) bietet über seine Online-Zahlungsplattform Verbrauchern und Händlern Online-Dienste zur Verwaltung elektronischer Zahlungen an. Das kanadische Unternehmen konzentriert sich auf die Erfassung der Migration von Bargeld zu digitaler Währung, indem es die Blockchain-Technologie nutzt, um Zahlungslösungen anzubieten. (16.07.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NetCents Technology-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Krypto-Zahlungsdienstleisters NetCents Technology Inc. (ISIN: CA64112G1054, WKN: A2AFTK, Ticker-Symbol: 26N) unter die Lupe.Wie NetCents heute bekannt gebe, sei ein weiteres Mitglied in den Beirat des Unternehmens berufen worden. Dieser Unterstützer sehe die Kryptowährungs- und Blockchainbranche noch am Anfang der Entwicklung und sehe ein gewaltiges Wachstum voraus.Unternehmen, die mit Kryptowährungen agieren würden, würden um einen Experten in diesem steuerlich hochkomplexen Thema nicht umherkommen. Als Technologie-Spezialist für Kryptowährungszahlungen müsse sich auch NetCents mit der steuerlichen Behandlung seiner Digital-Assets auseinandersetzten: Gut, wenn da ein Fachmann mit Rat und Tat zur Seite stehe.Künftig werde Jannis Flachsmann als Beirat im Unternehmen fungieren und sich um diese Themen bei NetCents kümmern. Flachsmann verdinge sich derzeit als Senior Attorney bei GHM Partners AG und sei auf rechtliche, steuerliche und treuhänderische Angelegenheiten spezialisiert. Zudem sei er als Anwalt bei den Kanzleien Weidmann Rudolf & Partner und Lichtsteiner Rechtsanwälte tätig gewesen und besitze eine Rechtsanwaltszulassung für die Schweiz und habe ein Jurastudium mit Masterabschluss (Masters of Law/LL.M.) an der Fordham University in New York absolviert.Auch der Gründer und CEO von NetCents, Clayton Moore, habe sich erfreut über den Zuwachs im Beirat geäußert: "Die Zusammenarbeit mit einem so versierten Experten wie Herrn Flachsmann verschafft uns den entscheidenden strategischen Vorteil, um die große internationale Klientel, um die wir derzeit werben, für uns zu gewinnen."Aktuell baue NetCents seine Präsenz im europäischen Raum aus und stärke zugleich seine spezifischen Ressourcen im Hinblick auf die Bereitstellung von betrieblichen, bankbezogenen und verkaufsbezogenen Dienstleistungen für Kunden innerhalb Europas.