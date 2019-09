SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

Kurzprofil Nestlé S.A.:



Das Schweizer Unternehmen Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) zählt zu den größten Nahrungsmittelherstellern der Welt. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Produkte, Spezialnahrungsmittel, Babyprodukte und Artikel für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns gehören unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, Smarties und Wagner. Für Kind und Eltern hat Nestlé die Marken Alete, Bübchen und Mamalete im Angebot. Dazu kommen Produkte für Heimtiere, etwa die Marken Felix und Beneful. (19.09.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die meisten Deutschen - und nicht nur die Deutschen - hätten Angst vor dem Klimawandel. Nestlé habe die Zeichen der Zeit erkannt und wolle in 30 Jahren CO2-neutral werden. Nestlé biete schon etliche Lebensmittel mit weniger Zucker, Fett und Salz an. Zudem setze man auf veganes und vegetarisches Essen. Im Rahmen der Nestlé-Strategie, bis 2050 klimaneutral zu werden, setze der Konzern zudem auf alternative Verpackungsmaterialien. Außerdem solle in den eigenen Fabriken, Lagern, Büros sowie in der Logistik 100 Prozent erneuerbare Energien zum Einsatz kommen.Mit der neuen Strategie treffe Nestlé voll den Zeitgeist und verbessere sein Image deutlich. Trotz eines Kursgewinns von 33 Prozent seit Jahresanfang ist die Investmentstory nach wie vor spannend und die Nestlé-Aktie ein Investment wert, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Nestlé-Aktie:90,56 EUR +0,24% (19.09.2019, 17:35)