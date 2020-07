Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Nestlé-Aktie:



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

110,84 CHF +0,14% (30.07.2020, 13:30)



LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

103,24 CHF +0,68% (30.07.2020, 13:46)



ISIN Nestlé-Aktie:

CH0038863350



WKN Nestlé-Aktie:

A0Q4DC



Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESR



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NSRGF



Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer Eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (30.07.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) unter die Lupe.Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé sei auch in der Corona-Krise aus eigener Kraft weiter profitabel gewachsen. Der Hersteller von Nescafé, Nespresso, Purina-Tierfutter, San Pellegrino Wasser oder Cailler-Schokolade rechne auch über das gesamte Jahr mit einem weiteren Zuwachs. Dieser solle lediglich zwei bis drei Prozent geringer ausfallen als bislang prognostiziert.Wegen Verkäufen von Unternehmensteilen und dem stärkeren Schweizer Franken habe sich der ausgewiesene Umsatz zwar in den ersten sechs Monaten des Jahres um 9,5 Prozent auf 41,2 Milliarden Franken vermindert. Nestlé habe etwa das Hautpflege-Geschäft Nestlé Skin Health und das US-Speiseeis-Geschäft verkauft.Um die tatsächliche Leistung des Konzerns einschätzen zu können, würden Investoren jeweils auf das organische Wachstum achten, das solche Effekte herausrechne. Demzufolge sei Nestlé um 2,8 Prozent gewachsen, wobei das Mengenwachstum (RIG) bei 2,6 Prozent und die Preiskomponente bei 0,2 Prozent gelegen hätten. Damit habe sich das Wachstum im zweiten Quartal auf 1,3 Prozent verlangsamt.Im ersten Quartal habe Nestlé organisch noch um 4,3 Prozent zugelegt - unter anderem hätten Hamsterkäufe in den Industriestaaten das Geschäft angekurbelt. Vom Umsatz seien im ersten Semester 17,4 (Vorjahr: 17,1) Prozent als bereinigter Betriebsgewinn übrig geblieben. Hier rechne Nestlé Restrukturierungskosten, Verkäufe, Rechtsstreitigkeiten und weitere sonstige Kosten oder Erträge heraus. Unter dem Strich sei dank den Verkäufen ein um 18 Prozent höherer Reingewinn von 5,9 Milliarden verblieben."Wir haben ein solides organisches Wachstum erzielt und die Margen im ersten Halbjahr gesteigert", habe Nestlé-Chef, Mark Schneider, bilanziert. Nestlé entwickele sich stabil. Im ersten Halbjahr habe der Konzern zudem eigene Aktien im Wert von 4,2 Milliarden Franken zurückgekauft. SMI -Titel bei 113,20 Franken sein Allzeithoch markiert. Im Tagesverlauf am Donnerstag seien die Kursgewinne jedoch wieder ein wenig geschrumpft.Mit den Zahlen habe der Konzern auch die Erwartungen der Analysten größtenteils übertroffen. Sie hätten laut einer Umfrage der Nachrichtenagentur AWP im Schnitt mit einem organischen Wachstum von 2,7 Prozent und einer bereinigten operativen Marge von 17,0 Prozent gerechnet. Der Umsatz sei auf 41,6 Milliarden und der Reingewinn auf 5,5 Milliarden Franken geschätzt worden.Für das Gesamtjahr habe Nestlé den Ausblick nur leicht gesenkt: Neu erwarte der Nahrungsmittelkonzern ein organisches Wachstum von zwei bis drei Prozent. Zuvor sei Nestlé davon ausgegangen, das organische Wachstum (2019: 3,5 Prozent) und die operative Marge (17,6 Prozent) weiter verbessern zu können. Die beiden Konkurrenten Danone und Unilever hätten ihre Jahresprognosen nach dem ersten Quartal ersatzlos kassiert.Die Geschäfte von Nestlé würden trotz Konzernumbau und Coronakrise gut laufen. Die Aktie dürfte schon bald den Widerstand beim alten Rekordhoch in Angriff nehmen. "Der Aktionär" bleibt für seine Langzeit-Empfehlung bullish, so Martin Mrowka von "Der Aktionär" zur Nestlé-Aktie. (Analyse vom 30.07.2020)(Mit Material von dpa-AFX)