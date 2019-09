Börsenplätze Nestlé-Aktie:



Kurzprofil Nestlé S.A.:



Das Schweizer Unternehmen Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) zählt zu den größten Nahrungsmittelherstellern der Welt. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Produkte, Spezialnahrungsmittel, Babyprodukte und Artikel für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns gehören unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, Smarties und Wagner. Für Kind und Eltern hat Nestlé die Marken Alete, Bübchen und Mamalete im Angebot. Dazu kommen Produkte für Heimtiere, etwa die Marken Felix und Beneful. (02.09.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) unter die Lupe.Der weltgrößte Lebensmittelkonzern Nestlé mache weiter Jagd auf Beyond Meat. Bereits ab Oktober würden die Schweizer ein weiteres Veggie-Produkt lancieren und so vom aktuellen Hype um Fleischersatzprodukte profitieren wollen.Beyond Meat habe nicht nur fleischlose Burger-Pattys im Angebot, sondern auch veganes Hackfleisch und Veggie-Bratwürste. Viele hätten den Trend zu fleischlosen Lebensmitteln erkannt - inzwischen würden dutzende Anbieter um die Gunst der Kunden buhlen. Auch der Lebensmittel-Konzern Nestlé biete inzwischen Fleischersatzprodukte an.Doch nicht nur Nestlé habe die Jagd auf Beyond Meat eröffnet, auch Discounter hätten bereits vegetarische Patties im Sortiment der Eigenmarken. Geschmacklich würden diese jedoch noch zu wünschen übrig lassen.Die Vorteile von Nestlé lägen dabei auf der Hand: Dank der großen Produktionskapazitäten könnten die Schweizer deutlich billiger Produzieren und dem Konkurrenten so schlichtweg das Wasser abgraben. Beispielsweise koste der Zweier-Pack fleischlose Burger-Pattys von Nestlé nur 3,49 Euro, während Beyond Meat 4,99 Euro verlange. Zudem könnten die Nestlé-Burger im Geschmackstest mit den Kaliforniern mithalten.Die Aktie von Nestlé kenne aktuell kein Halten. Sämtliche Marktturbulenzen könnten dem defensiven Papier nichts anhaben - zudem sei der Aufwärtstrend weiterhin intakt.Anleger halten an dem Papier fest: Kursziel 117,00 Euro, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link