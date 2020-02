Börsenplätze Nestlé-Aktie:



L&S-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

98,70 EUR -2,61% (13.02.2020, 11:28)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

104,60 CHF -2,32% (13.02.2020, 11:19)



ISIN Nestlé-Aktie:

CH0038863350



WKN Nestlé-Aktie:

A0Q4DC



Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESR



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NSRGF



Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer Eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (13.02.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Beim Schweizer Lebensmittelkonzern Nestlé habe das Wachstumstempo im Schlussquartal 2019 nachgelassen. So seien die Schweizer im vierten Quartal aus eigener Kraft noch um drei Prozent gewachsen, in den Quartalen davor sei das Wachstumstempo durchweg höher gewesen. Die Nestlé-Aktie gerate am Donnerstagmorgen unter Druck.Im Gesamtjahr 2019 habe Nestlé ein Wachstum aus eigener Kraft von 3,5 Prozent geschafft. Damit sei Nestlé auf Jahressicht dennoch so schnell gewachsen wie seit 2015 nicht mehr. Die 3,5 Prozent hätten sich zusammen aus einem Mengenwachstum (RIG) von 2,9 Prozent und Preissteigerungen von 0,6 Prozent gesetzt.Der gesamte Konzernumsatz sei um 1,2 Prozent auf 92,6 Milliarden Franken (87 Milliarden Euro) gestiegen. Hier hätten vor allem gute Nachfrage in den USA und Brasilien geholfen. Bei beiden Werten habe Nestlé aber die Erwartungen der Analysten verfehlt.Unter dem Strich habe für das abgelaufene Jahr ein Gewinn von 12,6 Milliarden Franken gestanden, ein Plus von über 24 Prozent. Der deutliche Anstieg gehe vor allem auf den Verkauf der Hautpflegesparte zurück. Die Aktionäre sollten eine um 25 Rappen erhöhte Dividende von 2,70 Franken erhalten, was knapp über den Erwartungen der Analysten liege.Die nachlassende Dynamik im vierten Quartal könnte sich wegen des Coronavirus fortsetzen. Die Unsicherheit dürfte die Aktie kurzfristig belasten. Mittel- bis langfristig seien die Aussichten für Nestlé aber sehr gut: Die Schweizer würden sich unter CEO Ulf Mark Schneider viel mehr auf die sich rapide verändernden Ernährungsgewohnheiten der Menschen anpassen. Heiße: mehr Veganes und Vegetarisches, weniger Zucker, weniger Fett."Der Aktionär" bleibt somit bullish für die Aktie, so Andreas Deutsch. (Analyse vom 13.02.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link