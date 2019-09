Börsenplätze Nestlé-Aktie:



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

111,10 CHF +0,09% (02.09.2019, 09:30)



ISIN Nestlé-Aktie:

CH0038863350



WKN Nestlé-Aktie:

A0Q4DC



Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESR



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NSRGF



Kurzprofil Nestlé S.A.:



Das Schweizer Unternehmen Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) zählt zu den größten Nahrungsmittelherstellern der Welt. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Produkte, Spezialnahrungsmittel, Babyprodukte und Artikel für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns gehören unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, Smarties und Wagner. Für Kind und Eltern hat Nestlé die Marken Alete, Bübchen und Mamalete im Angebot. Dazu kommen Produkte für Heimtiere, etwa die Marken Felix und Beneful. (02.09.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Berlin (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von "Heibel-Ticker":Stephan Heibel, Chefredakteur und Herausgeber des "Heibel-Ticker", nimmt in einer aktuellen Ausgabe die Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) unter die Lupe.Diese Woche sei Nestlé-CEO Mark Schneider in seiner Lieblings-US-TV-Show Mad money bei Jim Cramer gewesen. Jeder Gast in dieser Sendung komme mit einer "Sensation": Entweder das Geschäft laufe hervorragend, oder aber man habe ein tolles Produkt zu zeigen, oder aber man sei besonders umweltfreundlich, oder aber man treffe sonst irgendwie den Zeitgeist.Schneider kenne offensichtlich die Eigenart der Amis nicht, auf einer Innovation herumzureiten, bis damit die ganze Welt erobert sei. Stattdessen sei er gleich mit einer ganzen Reihe von Sensationen in die Show gekommen. So viel, dass der Gastgeber Jim Cramer, der sonst auch schon mal gerne selbst seine Begeisterung für Innovationen schreiend zum Ausdruck bringe, immer zurückhaltender geworden sei: Er sei sichtlich überfordert gewesen von der Schweizer Innovationsflut.Zunächst habe Schneider ein Alu-Fahrrad präsentiert, das auch den Nespresso-Kapseln recycelt worden sei. Tolle Idee, habe Cramer gesagt, aber wie komme Nestlé an die leeren Kapseln? Nun, ein freier Rückumschlag liege jeder verkauften Nespresso-Packung in den USA bei, habe Schneider geantwortet. Plötzlich sei es nicht nur eine tolle Idee gewesen, sondern ein bereits bestehendes System, mit dem die US-Amerikaner umweltbewusster würden.Das letzte Thema des Gesprächs sei die Verpackung gewesen: Was tue Nestlé, um die Kosten zu senken und habe es dabei die Umwelt im Blick? Nun, Schneider habe mitgeteilt, dass Nestlé eine eigene Firme gegründet habe, die sich mit dem Thema beschäftige: Umweltfreundliche Verpackungen ohne Plastik. Warum mit einer eigenen Firma? Weil die am Markt bestehenden Branchenführer der Verpackungsindustrie keine entsprechenden Innovationen hervorbringen würden, so Schneider. Das sei ein Seitenhieb auf Unternehmen wie Amcor gewesen, die mit hoher Dividendenrendite seit langem diese Nische besetzen und verteidigen würden.Nestlé sei in den vergangenen 12 Monaten um fast 50% angesprungen. Günstig sei die Aktie noch nie gewesen, aber sie habe bislang noch keinen Anleger enttäuscht. Die Schweizer hätten weiterhin ihr Ohr am Markt und seien bestens vorbereitet auf den Wandel im Markt, so Stephan Heibel, Chefredakteur und Herausgeber des "Heibel-Ticker", in einer aktuellen Ausgabe. (Ausgabe 35 vom 30.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link