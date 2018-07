Börsenplätze Nestlé-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

70,38 EUR +0,40% (27.07.2018, 11:22)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

CHF 81,68 +0,37% (27.07.2018, 11:43)



ISIN Nestlé-Aktie:

CH0038863350



WKN Nestlé-Aktie:

A0Q4DC



Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESR



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NSRGF



Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer Eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (27.07.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF).Der Analyst aktualisiere sein Finanzmodell, um die H1/2018-Ergebnisse sowie die verschiedenen Dynamiken in den verschiedenen Geschäftsbereichen und Märkten zu berücksichtigen. In H2 erwarte er eine anhaltend positive Dynamik in allen Geschäftsbereichen, einschl. Waters, der sich von einem schwachen H1 erholen dürfte. Insgesamt erhöhe er seine EPS-Prognosen leicht.Die Reduktion von 70 BP sei höher als von dem Analysten erwartet, hauptsächlich bei den Beschaffungs- und Gemeinkosten. Zum ersten Mal seien nicht zugeteilte Kosten in % des Umsatzes reduziert worden.Nestlé habe eine erhebliche Summe durch die Reduktion seines NUV erzielt. Die Reduktion um CHF 0,6 Mrd. in H1 sei einmal mehr beeindruckend gewesen und habe über den Analysten-Erwartungen gelegen.Der Analyst errechne ein org. Wachstum von 2,4% für die USA mit einem positiven Wachstum bei RIG und Preisgestaltung, hauptsächlich angekurbelt durch Coffee und PetCare. Die Veräußerung des Konfektionsgeschäfts in den USA (3% des US-Umsatzes) habe positive Auswirkungen. In Brasilien errechne er ein org. Wachstum von -6% (oder -3% ohne Streikauswirkungen). Mit einfacheren Vergleichszahlen in H2 blicke Nestlé in H2 auf ein stagnierendes Wachstum.Mit seinen H1/2018-Ergebnissen und den selbstbewussten Kommentaren des CEO während der Telefonkonferenz habe Nestlé einen starken Auftritt hingelegt. Dank konsequenter Umsetzung der Strategie sei das Unternehmen, so der CEO, auf gutem Weg, die angestrebten Ziele zu erreichen oder noch zu "übertreffen". Die Investitionen in die Marken, die Beschleunigung der Route-to-Market im Bereich Innovation sowie das verbesserte Portfolio Management würden Wachstum und Gewinn auch künftig ankurbeln. Die Anlagebeurteilung bestätige sich so vollauf.Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, besteatigt sein "buy"-Votum für die Nestlé-Aktie. Das Kursziel sei von CHF 90,00 auf CHF 92,00 erhöht worden. (Analyse vom 27.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link