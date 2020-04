L&S-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

94,01 EUR -1,57% (02.04.2020, 09:48)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

99,27 CHF -0,57% (02.04.2020, 09:34)



ISIN Nestlé-Aktie:

CH0038863350



WKN Nestlé-Aktie:

A0Q4DC



Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESR



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NSRGF



Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer Eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (02.04.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von Analyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF).Angesichts der aktuellen Lage aktualisiere Bertschy sein Finanzmodell. Er nutze außerdem die Gelegenheit, um seine Wechselkursannahmen auf der Grundlage der tatsächlichen Kurse im 1Q und der Kassakurse für das restliche Jahr anzupassen (nach GJ19-Zahlen: neu 5,5% ggü. -2,8%).Obwohl einige Produktkategorien derzeit von der aktuellen Lage profitieren würden, dürften andere Bereiche nach Erachten des Analysten stark leiden, z.B. Nestlé Professional, Waters Out-of-Home, Nespresso B2B und Nespresso-Boutiquen. Darüber hinaus rechne er im 1H mit einem schwachen Süßwarengeschäft (chinesisches Nj. für Hsu Fu Chi, Ostern, Reisedetailhandel). Im GJ08/09 sei Nestlés org. Wachstum um die Hälfte auf 3,9% gesunken. Für das GJ20 erwarte Bertschy ein org. Wachstum von 0,9%.Es würden strikte Sparmaßnahmen realisiert, obwohl einige Zusatzkosten unumgänglich sein würden. Zudem rechne Bertschy mit einer Belastung der Margen durch einen ungünstigen Produktmix (Nespresso, Premiumwasser).Dividende sei sicher: Die GV werde am 23. April stattfinden. Außerdem habe Nestlé sein Rückkaufprogramm beschleunigt (YTD Aktien für CHF 2,5 Mrd. zurückgekauft statt CHF 1,6 Mrd. bei einer gleichmäßigen Aufteilung des Rückkaufs über den 3-Jahres-Zeitraum).Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Nestlé-Aktie. Das Kursziel laute CHF 100,00. (Analyse vom 02.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nestlé-Aktie: