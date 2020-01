Börsenplätze Nestlé-Aktie:



L&S-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

97,28 EUR -0,10% (06.01.2020, 14:52)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

106,06 CHF -0,24% (06.01.2020, 14:37)



ISIN Nestlé-Aktie:

CH0038863350



WKN Nestlé-Aktie:

A0Q4DC



Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESR



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NSRGF



Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer Eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (06.01.2020/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von Aktienanalyst Karsten Rahlf von der Nord LB:Karsten Rahlf, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Nahrungsmittelsektor die Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) zu kaufen.Die meisten Anbieter von Erfrischungsprodukten hätten vor allem mit Basiseffekten zu kämpfen gehabt: Im Vorjahr habe der heißeste und trockenste Sommer in Europa seit Beginn der Wetteraufzeichnungen besonders die Nachfrage nach Speiseeis und Erfrischungsgetränken angetrieben. 2019 habe dem ein sehr regenreicher Sommer gegenübergestanden, der zudem im Vergleich zum mehrjährigen Durchschnitt um rund 1 Grad kälter gewesen sei. In Folge hätten die großen Anbieter besonders im August in dieser Region deutliche Rückgänge beim Absatz von Wasser gemeldet. Nestlé (Marken: Vittel, Contrex, Perrier, S. Pellegrino) habe das Geschäft in Europa als enttäuschend bezeichnet, den Rückgang allerdings nicht quantifiziert.Allerdings verliere Europa sukzessive relativ an Bedeutung. Wegen der demographischen Entwicklung bleibe das Absatzpotential dort eng begrenzt. Zudem belaste in vielen Ländern der intensive Wettbewerb im Einzelhandel: Discounter und eCommerce würden den Preisüberwälzungsspielraum bei Markenartikeln begrenzen und auf die Marge drücken. Besser sehe es bei Produkten der Spezialernährung inklusive Haustierprodukten sowie Innovationen aus.Nestlé habe sich mit dem angekündigten Verkauf von 60% der Anteile am Wurstwarenhersteller Herta weiter aus dem Supermarktregal zurückgezogen. Der Konzern konzentriere sich u.a. auf pflanzenbasierte Produkte unter den Marken Garden Gourmet und Sweet Earth.Entscheidend für die weitere Expansion bleibe die Erschließung der Schwellenländer. Dort seien alle Unternehmen in Q3 überdurchschnittlich gewachsen: Nestlé habe von einem organischen Plus von 5,0% in den "aufstrebenden Märkten" (Schwellenländer) berichtet. In den Industrieländern habe der Zuwachs mit +2,7% weiterhin unterhalb der Spanne von +3% bis +5% gelegen, die der Konzern als Expansionspfad avisiert habe. Die Sektoreinschätzung von Rahlf laute weiterhin "positiv".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Nestlé S.A.": Keine vorhanden.