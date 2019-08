SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

Kurzprofil Nestlé S.A.:



Das Schweizer Unternehmen Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) zählt zu den größten Nahrungsmittelherstellern der Welt. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Produkte, Spezialnahrungsmittel, Babyprodukte und Artikel für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns gehören unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, Smarties und Wagner. Für Kind und Eltern hat Nestlé die Marken Alete, Bübchen und Mamalete im Angebot. Dazu kommen Produkte für Heimtiere, etwa die Marken Felix und Beneful. (23.08.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) unter die Lupe.Die Nestlé-Gesundheitssparte Nestlé Health Science übernehme das US-Unternehmen Persona. Damit steige der schweizerische Nahrungsmittelgiagnt in den Markt mit personalisierter Ernährung bzw. Vitaminen ein - und damit in ein Multi-Milliarden-Geschäft. Die Nestlé-Aktie setzt folgerichtig ihre Rekordjagd fort.Das Handelsverbot von Schweizer Aktien in der EU mache Nestlé nichts aus: Der Titel marschiere munter weiter und klettere von Hoch zu Hoch. Der Aufwärtstrend sei voll intakt, das Momentum könnte kaum besser sein. Dabeibleiben, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.08.2019)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Nestlé-Aktie: