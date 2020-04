Börsenplätze Nestlé-Aktie:



L&S-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

101,04 EUR +3,36% (24.04.2020, 10:13)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

106,40 CHF +1,62% (24.04.2020, 09:59)



ISIN Nestlé-Aktie:

CH0038863350



WKN Nestlé-Aktie:

A0Q4DC



Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESR



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NSRGF



Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer Eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (24.04.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von Analyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF).Hohes RIG: Dank eines RIG von 4,7% sei ein starkes org. Wachstum von 4,3% erzielt worden (ggü. Unilever 0,0%, Unilever Foods -1,7%, Danone 3,7%). Die Preisentwicklung sei leicht negativ gewesen (-0,4%). Das Wachstum in den Industrieländern sei mit 7,4% kräftig und dem Aufbau von Lagerbeständen im März zu verdanken gewesen. In den Schwellenländern habe das Wachstum 0,5% betragen, hier habe der zweistellige Umsatzrückgang in China zu Buche geschlagen (hoher Anteil Außer-Haus-Geschäft, Yinlu).Zwei Divisionen seien stark gewesen: Petcare, +13,9% und Prepared Dishes, +7,1%. Sie hätten auch am stärksten von VontE abgewichen. Bemerkenswert sei auch das zweistellige Wachstum bei NHS und das mittlere einstellige Wachstum bei Nespresso (über 10% in den USA, negativ in Europa).Engagement von Nestlé: Mit einer Initiative in Höhe von CHF 500 Mio. helfe Nestlé Kunden im Außer-Haus- und Lieferservice-Bereich; mit dem Kauf der vereinbarten Milchmengen würden Milchbauern unterstützt (200.000).Strategische Überprüfung von Yinlu: Umsatz CHF 700 Mio. - alle Optionen würden geprüft, inklusive Verkauf.Trotz der anhaltenden Schwierigkeiten in der Lieferkette, des raschen und deutlichen Wandels der Kundenbedürfnisse und der vorübergehenden Werksschließungen habe das Unternehmen ein solides Wachstum erzielen können. Die Vorratskäufe hätten dazu sicherlich beigetragen. Die Bestätigung der Unternehmensprognosen für das GJ20 zeige jedoch, dass Nestlé in der Lage sei, die Krise zu bewältigen. Das Unternehmen weise ein widerstandsfähiges Geschäftsmodell, eine starke Bilanz, eine hohe Cashflow-Generierung und attraktive und sichere Aktionärsrenditen auf. Eine Aktie, die man unbedingt im Depot haben sollte.Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Nestlé-Aktie. Das Kursziel laute CHF 100,00. (Analyse vom 24.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link