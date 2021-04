Börsenplätze Nestlé-Aktie:



Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer Eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (22.04.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) unter die Lupe.Der Gewinn des Nahrungsmittelproduzenten falle zwar schwächer aus als erwartet, man betone jedoch, dass man die weltweite Pandemie gut habe meistern und sich rasch an das geänderte Verbraucherverhalten habe anpassen können.Der Schweizer Konzern habe mit seinem jüngsten Umsatzbericht ein kräftiges Lebenszeichen von sich gegeben. Obwohl dank der Hamsterkäufe im Vergleichszeitraum 2020 die Latte hoch gelegen habe, habe Nestlé die Umsätze in Q1 2021 um 7,7% steigern können. Absolut stehe damit für die ersten drei Monate in diesem Jahr ein Umsatz in der Höhe von CHF 21,1 Mrd. zu Buche. Zu den Treibern hätten allen voran das Kaffeegeschäft, aber auch Milchprodukte gezählt. Regional betrachtet steche Asien hervor, wobei die Wachstumsraten in China besonders hoch ausgefallen seien.Der Konzern sehe sich in seinem Ausblick für das Gesamtjahr 2021 bestätigt und gehe weiterhin von einem organischen Umsatzwachstum in Richtung eines mittleren einstelligen Prozentsatzes aus.Die letzte Empfehlung zu Nestlé lautete "Halten", so Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 22.04.2021)Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity