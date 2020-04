Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer Eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (24.04.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Hamsterkäufe wegen der Corona-Pandemie hätten dem Lebensmittelkonzern Nestlé im ersten Quartal ein überraschend kräftiges Absatzplus beschert. Wie sich das Geschäft weiter entwickle, wage die Konzernspitze allerdings nicht wirklich einzuschätzen. Die Anleger seien dennoch zufrieden - die Aktie lege zu.Auch wenn es zu früh sei, die vollen Auswirkungen von Covid-19 zu beurteilten, "halten wir an unserem ursprünglichen Ausblick für das Gesamtjahr 2020 vorläufig fest", habe Nestlé am Freitag bekannt gegeben.Mit seiner breiten Produktpalette habe der Konzern in der Corona-Krise bisher davon profitiert, dass sich Menschen in vielen Ländern in Europa und Nordamerika angesichts von Ausgangssperren und Kontaktverboten mit Vorräten eingedeckt hätten.In den ersten drei Monaten des Jahres habe das Nestlé-Geschäft stärker zugelegt als von Experten erwartet. Vor allem Fertiggerichte, Kaffee und Heimtierbedarf seien gefragt gewesen, ebenso Produkte aus dem Gesundheitssegment. Süßwaren und Speiseeis hätten sich hingegen weniger gut verkauft.Die Erlöse bei Nestlé Professional, Wasserprodukten und den Nespresso-Boutiquen seien den Angaben zufolge deutlich zurückgegangen, während der Online-Handel um fast 30 Prozent angezogen und erstmals mehr als zehn Prozent des Konzernumsatzes erreicht habe.Eine neue Prognose für 2020 traue sich die Konzernführung zwar noch nicht zu. Doch es spreche einiges dafür, dass Nestlé weiter zu den Profiteuren der Krise gehören werde. Es sei nämlich schwer vorstellbar, dass die Leute in den kommenden Monaten in Scharen in Restaurants essen würden. Plexiglaswände, auseinandergeschobene Tische, Mundschutz beim Kellner - da komme keine richtige Gemütlichkeit auf. Also würden viele Menschen lieber zu Hause bleiben und selbst kochen. Ergo: Angesichts dieses Trends geht das 2021er-KGV von 23 für Nestlé in Ordnung - die Aktie bleibt ein konservativer Top-Tipp, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.04.2020)(Mit Material von dpa-AFX)