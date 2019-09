Börsenplätze Nestlé-Aktie:



Kurzprofil Nestlé S.A.:



Das Schweizer Unternehmen Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) zählt zu den größten Nahrungsmittelherstellern der Welt. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Produkte, Spezialnahrungsmittel, Babyprodukte und Artikel für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns gehören unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, Smarties und Wagner. Für Kind und Eltern hat Nestlé die Marken Alete, Bübchen und Mamalete im Angebot. Dazu kommen Produkte für Heimtiere, etwa die Marken Felix und Beneful. (17.09.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) unter die Lupe.Seit Jahresanfang habe die Nestlé-Aktie 33 Prozent zugelegt. Kein Wert aus der Schweiz sei 2019 besser. Doch zuletzt habe sich das Momentum auch beim größten Nahrungsmittelproduzenten der Welt eingetrübt. Der Aufwärtstrend sei gebrochen. Die große Frage sei: Finde die Nestlé-Aktie wieder in die Spur zurück?Damit sich das Chartbild nicht weiter verschlechtere, sollte die Nestlé-Aktie nun zunächst die 50-Tage-Linie (aktuell bei 106,41 Schweizer Franken) zurückerobern. Gelinge dies, warte als nächster Widerstand der seit Jahresanfang gültige Aufwärtstrend bei 108,78 Schweizer Franken. Gelinge das Break über den Aufwärtstrend, könnte schnell ein Angriff auf das Rekordhoch vom Juni bei 113,20 Franken erfolgen.Trübe sich indes das Sentiment weiter ein und falle die Aktie nachhaltig unter die 50-Tage-Linie, drohe zeitnah ein Dip unter die 100-Tage-Linie (103,13 Franken). Werde auch die Unterstützung bei 100 Franken gebrochen, könnte die Aktie bis auf 95,88 Franken (200-Tage-Linie) nach unten rauschen.In den Augen von Nik Oliver ein ungerechtfertigtes Szenario. Der UBS-Analyst stufe Nestlé nach wie vor mit "kaufen" ein. "Nestlé schneidet nicht in jedem Markt überdurchschnittlich ab", so der Experte. "Aber der Konzern ist in vielen Schwellenländern und Schlüsselmärkten ziemlich wettbewerbsfähig geblieben." Sein Kursziel laute 117,00 Franken. Die Aktie sei für ihn ein Kauf.Ergo: Das Potenzial ist noch nicht ausgereizt, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link