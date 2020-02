Börsenplätze Nestlé-Aktie:



Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer Eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (13.02.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von Analyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF).Organisches Wachstum entspreche den Erwartungen: 3,5% organisches Wachstum mit einem RIG von 2,9% und einem Preisniveau von 0,6%. Bis auf die Waters-Sparte, die ein starkes 4Q verzeichnet habe, hätten alle Regionen und Abteilungen die Analystenerwartungen im Hinblick auf RIG und Preise erfüllt.Marge +60 Bp: Dies entspreche der Analystenprognose. Auch hier habe es kaum Unterschiede ggü. den Analystenerwartungen gegeben; ausgenommen sei Waters, wo es einen leichten Rückgang gegeben habe, der von der erneut starken Rentabilität von PetCare ausgeglichen worden sei. Die zugrunde liegende EPS-Prognose habe sich um 11,1% in konst. W. erhöht, eine starke Leistung.Nur Bares ist Wahres: Der starke freie Cashflow sei um 10,9% auf eine Rekordmarke von 11,9 Mrd. oder 12,9% des Umsatzes gestiegen, ein Plus von 250 Bp ggü. dem GJ17. Hauptgründe: Effektivere Investitionen und ein Zufluss beim Nettoumlaufvermögen (VontE: Abfluss). Der ROIC sei um 20 Bp auf 12,3% gestiegen.Alle Projekte auf Kurs: Verkauf des US-Eiscremegeschäfts am 31.1. abgeschlossen (Analystenprognose: 31.3.); Ausstieg aus dem US-DSD-Geschäft (Pizza- und Eiscreme) sechs Monate früher als geplant.Investoren könnten sich heute auf das etwas niedrigere organische Wachstum und die Betriebsgewinnmarge konzentrieren. Bertschy würde lieber die zugrundeliegenden, nachhaltigen Verbesserungen im letzten Jahr hervorheben. Alle Projekte seien auf Kurs. Seit 2017 seien über 50 Transaktionen getätigt worden, was 12% des Umsatzes und einem Beitrag von 35 Bp zum organischen Wachstum im GJ19 entspreche: Dies belege ein höchst effizientes Portfoliomanagement. Zudem gehe Nestlé von einem stabilen freien Cashflow in Prozent des Umsatzes von 12% aus, sowie einem ROIC, das in Richtung 15% steige. Der Fall sei bei Weitem noch nicht abgesprochen.Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Nestlé-Aktie. Das Kursziel laute CHF 116,00. (Analyse vom 13.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link