Börsenplätze Nestlé-Aktie:



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

102,72 CHF +0,39% (04.07.2019, 16:18)



ISIN Nestlé-Aktie:

CH0038863350



WKN Nestlé-Aktie:

A0Q4DC



Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESR



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NSRGF



Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer Eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (04.07.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Nestlé setze ihren steilen Aufwärtstrend fort, obwohl der Titel seit Jahresanfang bereits 28 Prozent im Plus liege. Die Anleger würden sich auch nicht am Streit der Schweiz mit der EU auf dem Rücken der Anleger stören. Warum auch? Nestlé sei super innovativ unterwegs. Jetzt setze der Konzern auf die Blockchain.Nestlé wolle Lebensmittel wie Milch auf die Blockchain verfrachten. Dazu würden die Schweizer einen Pilotversuch mit der Blockchain-Plattform OpenSC starten. Das Projekt solle es Konsumenten ermöglichen, Lebensmittel bis zum Produzenten zurückzuverfolgen.OpenSC sei den Angaben nach vom WWF Australien und der Boston Consulting Group Digital Ventures gegründet worden und betreibe eine Plattform, die Nachhaltigkeits- und Lieferkettendaten bereitstelle.Das nun lancierte Pilotprogramm solle Milch aus Neuseeland bis zu den Nestlé-Fabriken und -Lagern im Nahen Osten rückverfolgbar machen, wie der Nahrungsmittelkonzern nun bekannt gegeben habe.Nestlé erprobe laut Mitteilung seit 2017 die Blockchain-Technologie und habe im Februar angekündigt, schrittweise die gesamte Lieferkette von Nestlé-Produkten mittels Blockchain offenzulegen.Durch Maßnahmen wie diese baue Nestlé bei den Verbrauchern mehr Vertrauen auf. Die Aktie sei mit einem KGV von 25 im Peergroup-Vergleich keineswegs zu teuer, zumal das Unternehmen zunehmend profitabler werde.Der Aufwärtstrend ist intakt, die Nestlé-Aktie bleibt hochinteressant, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.07.2019)Mit Material von dpa-AFX