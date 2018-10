Xetra-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer Eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (19.10.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF).Wechsel in der Unternehmensleitung: Chris Johnson sei der Nachfolger von WLM: keine vorübergehende Lösung. Der CEO habe angegeben, dass das Amt als Zone CEO Praxiserfahrung, ein tiefes Verständnis der Organisation sowie Marktmanagementerfahrung erfordere. Eine Erneuerung der Geschäftsleitung wäre nach Ansicht von Bertschy angezeigt gewesen.Tiefkühlkost - strategische Bedeutung: Der CEO habe die strategische Bedeutung der Tiefkühlkost wiederholt, aber habe zugegeben, dass bestimmte operative Probleme bestünden. Nach dem Innovationsschub von 2014-15 habe Nestlé keine weiteren Schritte unternommen und die Konkurrenz habe aufgeholt. Anhaltende Schwäche in Q4 erwartet - GJ19-20 mit Verbesserung dank Innovationen. Bertschy glaube weiterhin, dass Nestlé den Geschäftsbereich mittelfristig veräußern werde - entspreche nicht vollständig der NHW-Strategie, kapitalintensiv.Preisgestaltung?: Deflationsdruck in Westeuropa: Gegenwind von Konkurrenten und erhöhte Einzelhändlerdruck. Der CEO sei optimistischer bezüglich der Preisgestaltung für das Geschäftsjahr 2019, einschließlich Westeuropa, mit ein paar Inflationstendenzen bezüglich Rohstoffen.Die Babynahrung sei zurück: Hauptsächlich in China, mit stärkstem Quartalswachstum seit drei Jahren. Gerber, laufende Arbeiten.Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, bewertet die Nestlé-Aktie weiterhin mit dem Rating "buy". Das Kursziel laute CHF 92,00. (Analyse vom 19.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nestlé-Aktie: