SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

85,25 CHF +0,47% (24.11.2017, 12:35)



ISIN Nestlé-Aktie:

CH0038863350



WKN Nestlé-Aktie:

A0Q4DC



Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESR



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NSRGF



Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkönnete Nummer eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhaltelich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekönnetesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen halte Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (24.11.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF).China senke per 1. Dezember Einfuhrzölle für mehrere Konsumgüter. Mit einem Jahresumsatz von CHF 6,5 Mrd. (2016) sei China Nestlés zweitwichtigster Absatzmarkt. Das Unternehmen sei dort denn auch mit starken lokalen Marken vertreten (Yinlu, Hsu Fu Chi, Totole etc.), die für ein Umsatzvolumen von knapp CHF 3 Mrd. stünden. Die Tarifsenkung werde sich, unter anderem, auf Nestlés Babynahrung, seine international bekannten Wassermarken sowie Nespresso und Dolce Gusto positiv auswirken.Bertschy schätze, dass die Tarifsenkung von 17,3% auf 7,7% Nestlés org. Wachstum um bis zu 20 Bp anheben könnte.Dies seien ausgezeichnete Nachrichten für einen herausfordernden Markt. In den kommenden Wochen sei mit weiteren positiven Meldungen zu rechnen (Veräußerung von US-Süßigkeitensparte). 2017 sei für Nestlé ein Übergangsjahr gewesen, so dass der Analyst für 2018 ein attraktives Aufwärtspotenzial erkennen könne.Börsenplätze Nestlé-Aktie:Xetra-Aktienkurs Nestlé-Aktie:73,18 EUR -0,04% (24.11.2017, 12:33)