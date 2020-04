ISIN Nestlé-Aktie:

CH0038863350



WKN Nestlé-Aktie:

A0Q4DC



Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESR



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NSRGF



Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer Eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (09.04.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktie hat kurzfristig noch weiteres Aufwärtspotenzial - ChartanalyseDie Nestlé-Aktie (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Diese habe die Aktie bis 6. September 2019 auf das aktuelle Allzeithoch bei 113,20 CHF geführt. Nach diesem Hoch habe eine Korrekturbewegung eingesetzt. Dabei sei der Wert zunächst auf 101,12 CHF und anschließend auf 83,37 CHF gefallen. Mit diesem Tief vom 16. März 2020 habe die Aktie ihren Aufwärtstrend seit März 2009 getestet. Seit dem Test dieses Trends ziehe der Aktienkurs wieder deutlich an. Inzwischen habe sich der Wert wieder über 101,12 CHF etabliert.Auch wenn die Erholung inzwischen weit gelaufen sei, habe die Nestlé-Aktie kurzfristig noch weiteres Aufwärtspotenzial. Ein Anstieg an den Abwärtstrend seit September 2019 bei aktuell 109,21 CHF sei möglich. Gelinge ein Ausbruch darüber, wäre sogar Platz für einen Anstieg an das Allzeithoch. Sollte die Aktie allerdings unter 101,12 CHF zurückfallen, könnte noch einmal Verkaufsdruck aufkommen. In diesem Fall wären Abgaben bis ca. 85,97 bis 83,37 CHF möglich. (Analyse vom 09.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link L&S-Aktienkurs Nestlé-Aktie:98,59 EUR +2,17% (09.04.2020, 08:52)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Nestlé-Aktie:104,20 CHF +0,29% (08.04.2020, 17:30)