Tradegate-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

65,44 EUR -2,04% (15.02.2018, 09:59)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

CHF 75,76 -2,02% (15.02.2018, 09:46)



ISIN Nestlé-Aktie:

CH0038863350



WKN Nestlé-Aktie:

A0Q4DC



Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESR



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NSRGF



Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer Eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (16.02.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF).Verlangsamtes Wachstum: Die Verlangsamung des Umsatzwachstums von 3,1% (Q3) auf 1,9% (Q4, ggü. geschätzten 2,6%) sei sicherlich die größte Enttäuschung gewesen, die die GJ17-Ergebnisse mit sich gebracht hätten. Das Management habe einige Erklärungen für den Trend gegeben (Brasilien, USA). Was überrasche, sei die geringe Prognosesicherheit bezüglich Wachstum - wo der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2017 doch erst im Oktober ausformuliert worden sei.Wie weiter mit NSH?: Selten in Nestlés Geschichte sei innerhalb einer so kurzen Zeitspanne derart viel Wert zerstört worden. Bereits in einem Bericht von 2016 (10.03.) habe Bertschy hinterfragt, ob die Geschäftseinheit überhaupt zur Konzernstrategie passe. Denn bereits damals seien erste Anzeichen einer Verschlechterung auszumachen gewesen. Bis heute habe sich das Wachstum vom zweistelligen auf den tiefen einstelligen Bereich verlangsamt, während der Betriebsgewinn von über 15% auf unter 10% gesunken sei. Welche Zukunft könne diese Geschäftseinheit innerhalb Nestlé also überhaupt noch haben?US-Geschäfts schleppend: Das schwierige Umfeld könne über Nestlés hausgemachte Probleme nicht hinwegtäuschen. Bertschy betrachte das Eiskrem- und Tiefkühlkostgeschäft in den USA (inkl. DSD) noch immer als 1) Hemmschuh für Umsatz und Gewinn und 2) als Fremdkörper innerhalb Nestlés Strategie für NHW.Bertschy passe sein Finanzmodell leicht an, die EPS-Prognose dürfte davon aber kaum tangiert werden.Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, stuft die Nestlé-Aktie weiterhin mit dem Rating "buy" ein. Das Kursziel werde von CHF 96,00 auf CHF 90,00 gesenkt. (Analyse vom 16.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nestlé-Aktie: