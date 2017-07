ISIN Nestlé-Aktie:

Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (07.07.2017/ac/a/a)

Haar (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) unter die Lupe.Daniel Loeb? Kennen Sie nicht? Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" auch nicht. Noch nicht. Der jugendlich wirkende Finanzjongleur sei einer der ganz großen Jungs der US-Hedgefonds-Industrie, dessen Third-Point-Funds eigenen Angaben zufolge rund 15 Mrd. Dollar für Kunden verwalten würden. Mit fast 20% dieses Kapitals sei Loeb nun bei Nestlé eingestiegen. Beim weltgrößten Lebensmittelhersteller und Markenartikler aus der Schweiz wolle der Amerikaner jetzt für mehr Bewegung im Aktienkurs sorgen, das Management solle Rendite und Kurse nach oben bringen. Sei solch ein Aktivist nötig beim Dauerläufer Nestlé?Die Aktie habe binnen 52 Wochen mit 11%, binnen drei Jahren mit 21,5% und binnen 5 Jahren mit 47,6% beständig angezogen, zahle Dividenden und entwickle sich bilanziell gut nach vorne. Wozu bedürfe es also eines aktivistischen US-Hedgefonds? Ganz einfach - Loeb, der schon bei Yahoo und Sony für mächtig Dampf gesorgt habe, wolle mehr. Einige Aktionäre von Nestlé dürften das goutieren, zumindest im stillen Kämmerlein, denn nach außen habe bisher keiner der Kerninvestoren Druck ausgeübt. So fordere Loeb etwa, den 23%-Anteil an der Kosmetikgruppe L'Oréal abzustoßen. Nestlé-Lenker Ulf Schneider (Ex-Fresenius-Vorstand) habe quasi in vorauseilendem Gehorsam einen Aktienrückkauf im Volumen von bis zu 20 Mrd. Schweizer Franken angekündigt (ab 2019) sowie einen eventuellen Verkauf des US-Süßwarengeschäftes. Loebs Schatten scheine in der schicken Zentrale in Vevey mit Blick auf den Genfer See bereits spürbar zu sein. Für defensiv agierende Investoren, die auch eine Korrektur an den Aktienmärkten aushalten könnten, sei Nestlé neben dem positiven Fundamentaldatenkranz vor allem für Storygetriebene eine interessante Anlagesituation.Unter 80 Schweizer Franken sind Nestlé-Aktien sicherlich einen Trade wert, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.07.2017)