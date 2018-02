SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

CHF 76,38 +0,37% (09.02.2018, 09:10)



ISIN Nestlé-Aktie:

CH0038863350



WKN Nestlé-Aktie:

A0Q4DC



Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESR



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NSRGF



Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer Eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (09.02.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF).In einem Presseinterview habe der CEO von L'Oréal, Jean-Paul Agon, bekannt gegeben, dass, wenn Nestlé seinen Anteil von 23% verkaufen wolle, sein Unternehmen als Käufer eintreten würde. Er habe hinzugefügt, dass L'Oréal alle erforderlichen Ressourcen besitze (Liquiditätspolster, Anteil von 9% an Sanofi mit einem Wert von EUR 8 Mrd., starke Cash-Generierung usw.). Es überrasche den Analysten, dass Jean-Paul Agon sein Interesse in der Presse bekannt gebe. Dies dürfte für die Beziehung zwischen Nestlé und L'Oréal kaum förderlich sein. Er erwarte keinen Kommentar von Nestlé bezüglich des Anteils - ein wiederkehrendes Thema für Anleger.L'Oréal im GJ17: Starkes organisches Wachstum in Q4, wodurch das Umsatzwachstum leicht über den Erwartungen gelegen habe. Aber beim operativen Gewinn seien die Erwartungen knapp verfehlt worden. Gemäß GJ18-Prognose werde mit einem "wesentlichen bereinigten Umsatzwachstum und einer Rentabilitätssteigerung" gerechnet. Insgesamt habe es geringfügige Auswirkungen auf die EPS-Schätzungen des Analysten für Nestlé.Der CEO von L'Oréal habe seine Absichten nach der Galderma-Transaktion im Jahr 2014 bezüglich des Anteils von Nestlé am Unternehmen deutlich gemacht. Dies sei in vielen Gesprächen mit Anlegern immer wieder ein Thema gewesen. Der Analyst sei etwas überrascht, dass er das Thema am Anfang des Jahres in der Presse nun wieder auf den Tisch bringe. Er sei weiterhin der Meinung, dass Nestlé nicht bereit wäre, den Anteil ohne größere M&A-Transaktionen zu veräußern. Das Unternehmen generiere einen FCF von CHF 10 Mrd. pro Jahr und führe derzeit einen Aktienrückkauf in der Höhe von CHF 20 Mrd. durch.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nestlé-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nestlé-Aktie:66,34 EUR +0,06% (09.02.2018, 09:14)