SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

76,06 CHF +0,53% (28.06.2018, 15:22)



ISIN Nestlé-Aktie:

CH0038863350



WKN Nestlé-Aktie:

A0Q4DC



Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESR



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NSRGF



Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer Eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (28.06.2018/ac/a/a)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von Analyst Karsten Rahlf von der NORD LB:Karsten Rahlf, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Sektorstudie weiterhin zum Kauf der Aktie des Schweizer Lebensmittelkonzerns Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF).Für Rohmilch seien seit Q4 2017 in mehreren Teilmärkten der EU Spotpreise unter dem Vorjahr gezahlt worden, seit März habe sich der Abstand stark verringert, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Butterpreise (EUR 607 je 100 kg) hätten nach dem Einbruch zum Jahreswechsel bereits wieder rund 3,5% über dem Vorjahr gelegen, nachdem im September 2017 in Deutschland mit EUR 690 ein Höchstwert erreicht worden sei. Die EU habe ihre Lagerbestände vor einem Jahr komplett geleert. Anders in den USA, wo die Bestände weiter aufgebaut worden seien und um 8% über dem Vorjahreswert gelegen hätten. Angesichts dieser Bestandsentwicklung sei ein weiterer Anstieg des Butterpreises plausibel. Der Preisanstieg sei allerdings stark an den Fettanteil gekoppelt gewesen. Zwar sei zuletzt auch der Preis für Magermilchpulver gestiegen, er habe aber mit EUR 1.600 je Tonne um rund 21% unter dem Vorjahr und weiterhin unter dem Interventionspreis von EUR 1.698 je Tonne gelegen. Der EU sei es aber gelungen, die Lagerbestände gegenüber dem Höchststand im September 2016 um knapp 87.456 Tonnen auf 342.791 Tonnen zu verringern. Die hohen Bestände dürften aber weiterhin Druck auf die Preise vieler Produkte von Nestlé und Danone ausüben. Deren Sortiment enthalte vor allem Artikel mit geringerem Fettanteil bzw. pflanzen-, meist sojabasiertem Eiweiß sowie Babynahrung. Zudem würden die wachsenden Marktanteile von Discountern und preissensiblen Internetanbietern den Preisdruck im Einzelhandel verschärfen.Karsten Rahlf, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Sektorstudie die Kaufempfehlung für die Nestlé-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 92 CHF bekräftigt. (Analyse vom 28.06.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nestlé-Aktie:Xetra-Aktienkurs Nestlé-Aktie:65,80 EUR +1,23% (28.06.2018, 15:16)