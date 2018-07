SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

CHF 77,64 +0,26% (03.07.2018, 09:45)



ISIN Nestlé-Aktie:

CH0038863350



WKN Nestlé-Aktie:

A0Q4DC



Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESR



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NSRGF



Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer Eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (03.07.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von Aktienanalyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF).Das Unternehmen habe am 02.07. in einem Update über Fortschritte bei seiner im Juli 2017 gestarteten Wertschöpfungsstrategie berichtet, sei dabei jedoch sehr unbestimmt geblieben. So seien in einem schwierigen Umfeld ein Umsatzwachstum und Absatzzuwächse am oberen Ende der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie erzielt worden. Ferner sehe sich Nestlé auf dem "besten Weg", seine Zielvorgaben bis 2020 (u.a. Verbesserung der bereinigten Marge um 150 bis 250 Basispunkte (2016: 16,0%); strukturelle Kosteneinsparungen von 2,0 bis 2,5 Mrd. CHF) zu erfüllen.Der Analyst werte diese Aussagen zwar als erfreulich, die Zielvorgaben seien aber auch nicht besonders ambitioniert. Der aktivistische Investor Third Point (Aktienanteil: 1,3%) habe deutliche Kritik an der Unternehmensführung geübt und ambitionierte Zielvorgaben sowie eine schnellere Fokussierung auf die von Nestlé genannten Nahrungs- und Getränkekategorien wie Kaffee, Produkte für Heimtiere, Babynahrung und Wasser gefordert. Der Analyst halte die Kritik gerade mit Blick auf die Fortschritte von Unilever beim Konzernumbau und dessen Zielvorgaben für nachvollziehbar.Außerdem stehe Nestlé laut dem "Wall Street Journal" vor einer Mehrheitsbeteiligung an dem privaten kanadischen Heimtiernahrungsmittelhersteller Champion Petfoods. Der Kaufpreis liege dem Magazin zufolge bei mehr als 2 Mrd. USD. Aus strategischer Sicht würde die Transaktion zur Strategie passen und die Finanzierung wäre unproblematisch. Der Titel habe in den letzten Wochen freundlich tendiert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nestlé-Aktie:Xetra-Aktienkurs Nestlé-Aktie:67,14 EUR +0,48% (03.07.2018, 09:17)