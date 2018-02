SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

75,18 CHF +0,19% (22.02.2018, 16:26)



ISIN Nestlé-Aktie:

CH0038863350



WKN Nestlé-Aktie:

A0Q4DC



Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESR



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NSRGF



Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer Eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (22.02.2018/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktie: Deutliche Bremsspuren zu erkennen - AktienanalyseEigentlich gilt die Aktie des weltgrößten Nahrungsmittelkonzerns Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) als sichere Bank. Doch seit einiger Zeit ist der Wurm drin, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Allein seit Mitte Dezember 2017 - damals hätten die Anteilscheine bei 86,40 Schweizer Franken ihr Allzeithoch markiert - sei es um mehr als 13 Prozent auf aktuell 75 Franken nach unten gegangen. Auch die Geschäftszahlen hätten keine Erholung gebracht, im Gegenteil: Nestlé sei zum Jahresende hin von einer schwächeren Nachfrage gebremst worden. In den Vereinigten Staaten hätten sich Süßwaren und Eiscreme schlecht verkauft. In Brasilien habe dem Konzern der Preisdruck bei Milchprodukten zu schaffen gemacht.Insgesamt habe Nestlé im Gesamtjahr 89,8 Mrd. Schweizer Franken umgesetzt und damit nur geringfügig mehr als im Vorjahr. Der Gewinn sei um 15,8 Prozent auf 7,2 Mrd. Franken zurückgegangen und habe die Schätzungen der Analysten verfehlt.Wegen der trüben Geschäftsaussichten für die Hautpflegesparte Nestlé Skin Health habe der Konzern außerplanmäßig Wertminderungen vornehmen müssen. Die Aktionäre würden dennoch in den Genuss einer höheren Dividende kommen. Für 2018 rechne das Management mit einem organischen Umsatzplus von zwei bis vier Prozent sowie einer Verbesserung der operativen Ergebnismarge. Allerdings würden 2018 weitere Restrukturierungskosten in Höhe von 700 Mio. Franken anfallen. Das sei an der Börse gar nicht gut angekommen.