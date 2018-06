Xetra-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer Eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (27.06.2018/ac/a/a)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktie: Bodenbildungsprozess angelaufen - ChartanalyseDas Wertpapier des Schweizer Lebensmittelkonzerns Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) hat in den vergangenen zweieinhalb Jahren offenbar seinen vorläufigen Zenit erreicht und schwankt seitdem seitwärts, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Aber eben diese volatile Handelsspanne biete kurzfristig orientierte Investoren gute Handelsmöglichkeiten.Zwischen 2003 und grob Ende 2015 habe sich das Wertpapier der Nestlé-Gruppe in einem klaren Aufwärtstrend aufgehalten und von knapp unter 20,00 Euro bis in den Bereich von zunächst 60,00 Euro vordringen können. Anschließend habe ein einzelner Aufwärtsschub die Aktie sogar auf 74,73 Euro aufwärts katapultiert, womit das Seitwärtsmartyrium schließlich seinen Anfang genommen habe. Begrenzt werde die aktuelle Handelsspanne auf der Unterseite um 62,00 Euro.Ein Blick auf die letzten Handelswochen offenbare im Bereich von 62,00 Euro einen potenziellen Boden, der allerdings noch vom gleitenden Durchschnitt EMA 200 auf Wochenbasis um 65,98 Euro begrenzt werde. Zudem beherrsche noch ein kurzfristiger Abwärtstrend das Handelsgeschehen, doch die saubere Ausrichtung auf der Unterseite lasse auf eine baldige Trendwende hoffen und könne bereits für den Aufbau von Long-Positionen herangezogen werden.Sollte sich die Stabilisierungsphase wie erwartet weiter gen Norden fortsetzen, seien oberhalb von etwa 67,00 Euro erste Kaufsignale zu erwarten. Hierdurch könnte das Papier von Nestlé schließlich seinen Abwärtstrend hinter sich lassen und in den Bereich von rund 70,00 Euro zulegen.Wie so oft in den letzten Tagen würden zunächst nur größerer Handelsmarken für ein Investment herangezogen, in diesem Fall 67,00 Euro. Denn erst darüber steige die Wahrscheinlichkeit auf einen Kursschub der Nestlé-Aktie bis in den Bereich von rund 70,00 Euro tatsächlich an. (Analyse vom 27.06.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nestlé-Aktie: