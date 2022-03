Kursziel

Nestlé-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 140,00 Buy UBS Guillaume Delmas 04.03.2022 145,00 Overweight J.P. Morgan Celine Pannuti 25.02.2022 138,00 Buy Goldman Sachs John Ennis 21.02.2022 128,00 Halten RBI Manuel Schleifer 21.02.2022 125,00 Add Baader Bank Andreas von Arx 18.02.2022 140,00 Buy Berenberg Bank James Targett 18.02.2022 118,00 Hold Deutsche Bank Tom Sykes 18.02.2022 135,00 Overweight Barclays Capital Warren Ackerman 17.02.2022 110,00 Underperform Jefferies Martin Deboo 17.02.2022 109,00 Sector-perform RBC Capital Markets James Edwardes Jones 17.02.2022

Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Exchange-Symbol: NESN, NASDAQ OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer Eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (07.03.2022/ac/a/a)







Vevey (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Exchange-Symbol: NESN, NASDAQ OTC-Symbol: NSRGF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 145,00 oder 109,00 CHF? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Nestlé-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Nestlé S.A. hat am 17. Februar die Zahlen für das 4. Quartal 2021 bekannt gegeben.Wie die Nachrichtenagentur dpa am 17. Februar berichtete, sei Nestlé im vergangenen Jahr etwas stärker gewachsen als erwartet. Allerdings würden steigende Kosten auch beim weltgrößten Nahrungsmittelkonzern auf die Marge schlagen. Für 2022 würden sich die Schweizer auf ein gemäßigteres Wachstumstempo und eine womöglich weiter rückläufige Profitabilität einrichten. Im vergangenen Jahr habe Nestlé aus eigener Kraft im Vergleich zum Vorjahr um 7,5 Prozent zugelegt. Damit habe Nestlé die eigenen Ziele und die Erwartungen der Analysten leicht übertroffen.Insgesamt habe Nestlé knapp 87,1 Milliarden Schweizer Franken (rund 83 Mrd. Euro) umgesetzt nach 84,3 Milliarden Franken ein Jahr zuvor. Gute Geschäfte habe der Hersteller mit dem Einzelhandel gemacht, zudem habe Nestlé davon profitiert, dass auch über die Gastronomie wieder mehr verkauft worden sei. Am deutlichsten sei der Konzern mit Kaffeeprodukten gewachsen, auch Preiserhöhungen hätten zum Plus beigetragen. Die operative Marge habe sich hingegen leicht auf 17,4 Prozent nach 17,7 Prozent ein Jahr zuvor verschlechtert. Die Anleger sollten eine um fünf Rappen auf 2,80 Franken je Aktie erhöhte Dividende erhalten.Für 2022 stellt das Management um Konzernchef Mark Schneider ein organisches Umsatzplus von rund 5 Prozent in Aussicht, die Marge wird bei 17,0 bis 17,5 Prozent erwartet, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Nestlé-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von der UBS: Die Schweizer Großbank hat den Titel mit Blick auf die jüngste Berichtssaison der europäischen Lebensmittel- und Konsumgüterhersteller auf "buy" mit einem Kursziel von 140 Franken belassen. Die branchenweite Kurskorrektur spiegele unterschiedliche Realitäten wider, schrieb Analyst Guillaume Delmas in einer am 4. März vorliegenden Studie. Bei L'Oreal ( ISIN FR0000120321 WKN 604843 ) und Nestlé sehe er nur eine reine Abwertung, die attraktive Einstiegschancen eröffne. Dagegen seien die Ergebniserwartungen für Henkel und Unilever deutlich gesunken. Danone und Henkel seien zudem wohl höheren Risiken durch den Ukraine-Krieg ausgesetzt als Nestlé und Unilever. Er teile überdies die Einschätzung der Nestlé-Führung, dass der Ausblick auf 2022 konservativ sei.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Nestlé-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Nestlé-Aktie auf einen Blick: