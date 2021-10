Kursziel

Nestlé-Aktie

(CHF) Rating

Nestlé-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 130,00 Buy UBS AG Nik Oliver 18.10.2021 125,00 Overweight Barclays Capital Warren Ackerman 08.10.2021 120,00 Add Baader Bank Andreas von Arx 07.10.2021 124,00 Outperform Bernstein Research Bruno Monteyne 21.09.2021 135,00 Overweight J.P. Morgan Celine Pannuti 20.09.2021 128,00 Buy Goldman Sachs John Ennis 15.09.2021 130,00 Buy Berenberg Bank James Targett 02.08.2021 102,00 Sector Perform RBC Capital Markets James Edwardes Jones 30.07.2021

Börsenplätze Nestlé-Aktie:



L&S-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

107,5300 EUR +0,08% (18.10.2021, 08:30)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

115,00 CHF +0,16% (18.10.2021, 17:31)



ISIN Nestlé-Aktie:

CH0038863350



WKN Nestlé-Aktie:

A0Q4DC



Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESR



SIX Swiss Exchange-Symbol Nestlé-Aktie:

NESN



NASDAQ OTC-Symbol Nestlé-Aktie:

NSRGF



Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Exchange-Symbol: NESN, NASDAQ OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer Eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (19.10.2021/ac/a/a)







Vevey (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Exchange-Symbol: NESN, NASDAQ OTC-Symbol: NSRGF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 135,00 oder 102,00 CHF? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Nestlé-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Nestlé S.A. wird am 20. Oktober die Zahlen für das dritte Quartal 2021 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Nestlé-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von J.P. Morgan: Die US-Bank hat die Einstufung für den Titel vor Zahlen zum dritten Quartal auf "overweight" mit einem Kursziel von 135 CHF belassen. Der Umsatztrend dürfte stark bleiben, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am 20. September vorliegenden Studie. Für die Profitabilität würden die Gefahren aber größer wegen des Kostenanstiegs.Eine der niedrigsten Kursprognosen für Nestlé kommt dagegen von der Baader Bank, die die Einstufung für die Aktie auf "add" mit einem Kursziel von 120 CHF belassen hat. Die Aktie sei neu auf die Liste der "Top Stock Ideas" und damit auf eine Empfehlungsliste des Bankhauses aufgenommen worden, schrieb Analyst Andreas von Arx in einer am 7. Oktober vorliegenden Studie. Nach einer Kurskorrektur sei der Lebensmittelkonzern für langfristig orientierte Investoren wieder interessant.Zudem hat Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer Aktienanalyse vom 18. Oktober die Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. unter die Lupe genommen. Das Papier des Lebensmittelkonzerns sei zuletzt seitwärts gelaufen. So habe sich die Nestlé-Aktie seit dem neuen Rekordhoch vom 30. August in einer engen Range zwischen 110 und 115 CHF bewegt. Womöglich würden eine aktuell optimistische Analysten-Einschätzung und das gestiegene Ernährungsbewusstsein der Menschen dem Nahrungsmittel-Giganten neuen Schwung verleihen.Aufgrund der Corona-Pandemie würden Menschen nämlich viel stärker darauf achten, was sie essen würden. Ein großer Profiteur dieses Trends sei de facto Nestlé. Das Unternehmen erziele mit reinen Fleischersatzprodukten und alternativen Fertiggerichten Erlöse in Höhe von über 700 CHF. Die Wachstumsrate liege im zweistelligem Bereich.Und was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Nestlé-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Nestlé-Aktie auf einen Blick: