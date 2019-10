Wien (www.aktiencheck.de) - Der Start der ersten Runde an Gesprächen im Handelsstreit zwischen China und den USA seit Juli führte an den Märkten zu einem gewissen nervösen Optimismus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Die Anleger hätten zunächst mehrere widersprüchliche Informationen zum Verlauf des Treffens verarbeitet, bevor sich die Hoffnung auf zumindest eine Miniaturlösung durchgesetzt habe. Dementsprechend hätten die wichtigsten Indices der Wall Street durchwegs im grünen Bereich geschlossen. Auch in Europa hätten die Märkte höher geschlossen nachdem die Regierungschefs von Irland und Großbritannien einen "Pfad zu einem Brexit-Deal sahen". Diese anscheinende Entschärfung von Risikofaktoren habe zu leichten Verlusten beim Goldpreis geführt. Rohöl habe im Gegensatz dazu trotz erneut gesenkter Nachfrageprognosen wieder etwas zulegen können, zumal die OPEC für ihr Meeting Anfang Dezember tiefere Förderkürzungen als Möglichkeit in den Raum gestellt habe. Der heute Handelstag dürfte weiter von Meldungen zum Handelskonflikt geprägt werden, für Europa würden die vorbörslichen Indikatoren aber zunächst auf einen leicht festeren Start in den Tag hindeuten. (11.10.2019/ac/a/m)





