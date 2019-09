Börsenplätze Neo Lithium-Aktie:



Neo Lithium Corp. (ISIN: CA64047A1084, WKN: A2AP37, TSX-V: NLC) ist im Bereich Exploration und Entwicklung von Rohstoffliegenschaften tätig. Das Tres Quebradas-Projekt (3Q-Projekt) liegt am südlichen Ende des Lithiumdreiecks in der Puna-Hochebene (Argentinien). (18.09.2019/ac/a/a)



Vancouver (www.aktiencheck.de) - Neo Lithium-Aktienanalyse des Analysten Eric Zaunscherb von Canaccord Genuity:Laut einer Aktienanalyse rät der Analyst Eric Zaunscherb vom Investmenthaus Canaccord Genuity weiterhin die Aktien des kanadischen Lithiumunternehmens Neo Lithium Corp. (ISIN: CA64047A1084, WKN: A2AP37, TSX-V: NLC) spekulativ zu kaufen.Neo Lithium Corp. habe Daten zur Produktion in der Pilotanlage Fiambalá in Argentinien bekannt gegeben. Das Unternehmen habe auf dem Weg Lithiumcarbonat in Batteriequalität zu produzieren einen wichtigen Schritt gemacht. Der Reinheitsgrad habe sich auf 99,1% belaufen.Anfang des vierten Quartals 2019 solle die Produktion anlaufen. Feinanpassungen der Prozesse würden fortgesetzt.Die Neo Lithium-Aktie werde gegenüber der Peer Group mit einem erheblichen Abschlag gehandelt und bleibe im Lithiumsektor die Top-Empfehlung, so der Analyst Eric Zaunscherb.Die Aktienanalysten von Canaccord Genuity bekräftigen in ihrer Neo Lithium-Aktienanalyse das Votum "speculative buy" sowie das Kursziel von 2,75 CAD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link