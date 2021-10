Börsenplätze Neo Lithium-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Neo Lithium-Aktie:

3,81 Euro +2,28% (08.10.2021, 22:26)



TSX Venture Exchange-Aktienkurs Neo Lithium-Aktie:

5,49 CAD +1,67% (08.10.2021, 23:00)



ISIN Neo Lithium-Aktie:

CA64047A1084



WKN Neo Lithium-Aktie:

A2AP37



Ticker-Symbol Neo Lithium-Aktie:

NE2



TSE-V-Ticker-Symbol Neo Lithium-Aktie:

NLC



Kurzprofil Neo Lithium Corp.:



Neo Lithium Corp. (ISIN: CA64047A1084, WKN: A2AP37, Ticker-Symbol: NE2, TSX-V: NLC) ist im Bereich Exploration und Entwicklung von Rohstoffliegenschaften tätig. Das Tres Quebradas-Projekt (3Q-Projekt) liegt am südlichen Ende des Lithiumdreiecks in der Puna-Hochebene (Argentinien). (10.10.2021/ac/a/a)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Neo Lithium-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Lithiumunternehmens Neo Lithium Corp. (ISIN: CA64047A1084, WKN: A2AP37, Ticker-Symbol: NE2, TSX-V: NLC) unter die Lupe.Es komme, wie es habe kommen müssen: Nachdem in Argentinien ein Bieterkampf um Millennial Lithium entbrannt sei, sei es nur eine Frage der Zeit gewesen, bis auch Neo Lithium ins Visier der Produzenten gerate. Jetzt sei es soweit: Der chinesische Minengigant Zijin Mining habe eine Übernahmeofferte bekanntgegeben. Und die bewerte Neo Lithium mit 970 Mio. (Kanadische Dollar) - bei Millennial Lithium stehe das Gebot bei rund 380 Mio. CAD. Anders ausgedrückt: Die Chinesen würden 6,50 CAD je Neo Lithium-Aktie bieten - und zwar in Cash. Das sei noch einmal rund 1 CAD mehr als der Schlusskurs von Freitag. 6,50 CAD würden ziemlich genau 4,50 Euro entsprechen. In diesem Bereich sollte die Neo Lithium-Aktie am Montag eröffnen.Die Überraschung sei nicht, dass Neo Lithium übernommen werde. Die Überraschung sei - neben der Höhe des Gebots -, dass ausgerechnet Zijin Mining zuschlage. Immerhin habe Neo Lithium bereits einen chinesischen Konzern als Großaktionär: CATL. Und da CATL sich bereits im Übernahmerennen um Millennial Lithium gegen Ganfeng durchgesetzt habe, habe es eigentlich auf der Hand gelegen, dass CATL auch beim kanadischen Unternehmen ein Angebot abgebe.Doch offensichtlich sei dem Zijin Mining zuvorgekommen. Gut möglich, dass Zijin Mining das Angebot bei Neo Lithium absichtlich relativ hoch angesetzt habe, um ein Gegenangebot von CATL im Keim zu ersticken. Freilich, möglich seu das immer noch. Aber knapp 1 Mrd. CAD für Neo Lithium sei eine ordentliche Bewertung.