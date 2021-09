Tradegate-Aktienkurs Neo Lithium-Aktie:

Kurzprofil Neo Lithium Corp.:



Neo Lithium Corp. (ISIN: CA64047A1084, WKN: A2AP37, Ticker-Symbol: NE2, TSX-V: NLC) ist im Bereich Exploration und Entwicklung von Rohstoffliegenschaften tätig. Das Tres Quebradas-Projekt (3Q-Projekt) liegt am südlichen Ende des Lithiumdreiecks in der Puna-Hochebene (Argentinien). (13.09.2021/ac/a/a)



Die Lithiumaktien hätten am Freitag einen Tag der Konsolidierung eingelegt. Und auch zum Wochenauftakt sei es in Australien etwas ruhiger zugegangen. Die Aktie von Standard Lithium habe sich im Bereich von 8,50 Kanadischen Dollar am Freitag stabilisieren können. Derweil gebe es um Millennial Lithium eine Bieterschlacht. Und die große Frage sei: Werde der chinesische Lithium-Riese Ganfeng sein Angebot noch einmal erhöhen, um den geheimnisvollen Bieter, der vergangene Woche ein höheres Angebot vorgelegt habe, auszustechen? Oder sehe sich Ganfeng schlicht und ergreifend nach anderen Projekten um?Das Problem dabei sei sicherlich: Allzu viele aussichtsreiche Projekte seien aktuell nicht zu finden. Sicherlich könnte Ganfeng ein Auge auf Standard Lithium werfen. Allerdings zeige die Erfahrung: Übernahmeversuche chinesischer Konzerne in Nordamerika, speziell in den USA (aber auch in Kanada) würden sehr schnell zum Politikum. Da die Spannungen zwischen den beiden Ländern noch immer nicht abgeklungen seien, dürfte Ganfeng diesen Weg kaum gehen. Wahrscheinlicher sei es in diesem Zusammenhang, dass man sich weiterhin in Südamerika umsehe.Die logischste Alternative, sollte Ganfeng bei Millennial Lithium den Kürzeren ziehen, wäre sicherlich ein Blick in die Nachbarschaft von Millennial - und da steche natürlich Neo Lithium uns Auge. Das Projekt sei praktisch genausoweit entwickelt wie das von Millennial, habe sie Fähigkeit, Lithium in Batterie-Qualität zu produzieren bereits unter Beweis gestellt und habe den höheren Lithiumgehalt als auch die größere Ressource.