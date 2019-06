Tradegate-Aktienkurs Nemetschek-Aktie:

139,60 EUR +0,72% (13.06.2019, 10:22)



XETRA-Aktienkurs Nemetschek-Aktie:

139,40 EUR +0,50% (13.06.2019, 10:51)



ISIN Nemetschek-Aktie:

DE0006452907



WKN Nemetschek-Aktie:

645290



Ticker-Symbol Nemetschek-Aktie:

NEM



Kurzprofil Nemetschek SE:



Die Nemetschek Group (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) ist Vorreiter für die digitale Transformation in der AEC-Industrie. Als weltweit einzige Unternehmensgruppe deckt Nemetschek mit ihren Softwarelösungen den kompletten Lebenszyklus von Bau- und Infrastrukturprojekten ab und führt ihre Kunden in die Zukunft der Digitalisierung. Mit ihren intelligenten Softwarelösungen erhöht die Nemetschek Group die Qualität im Bauprozess und verbessert den digitalen Workflow aller am Bauprozess Beteiligten. Im Mittelpunkt steht dabei der Einsatz von offenen Standards (Open BIM). Die innovativen Lösungen der 16 Marken in den vier kundenorientierten Divisions werden weltweit von mehr als fünf Millionen Nutzern eingesetzt.



Gegründet von Prof. Georg Nemetschek im Jahre 1963, beschäftigt die Nemetschek Group heute mehr als 2.500 Experten. Das seit 1999 börsengelistete und im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen erzielte 2018 einen Umsatz in Höhe von 461,3 Mio. Euro und ein EBITDA von 121,3 Mio. Euro. (13.06.2019/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Nemetschek-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Der Bausoftwarehersteller Nemetschek (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) ist überraschend gut ins neue Jahr gestartet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Umsatz im ersten Quartal sei um 27,1 Prozent auf 129,9 Mio. Euro geklettert. Wechselkurseffekte und Zukäufe ausgeklammert habe das Plus bei 21,3 Prozent gelegen. Das EBITDA habe sogar um 31,4 Prozent 36,7 Mio. Euro angezogen, der Nettogewinn um knapp ein Fünftel auf 19,6 Mio. Euro. Damit habe Nemetschek in allen Disziplinen durchweg die Erwartungen der Experten übertroffen.Am Ausblick sei daher nichts geändert worden: Nemetschek rechne weiterhin mit einem Konzernumsatz von 540 bis 550 Mio. Euro. Dies entspreche einem Wachstum von 17 bis 19 Prozent zum Vorjahr. Bei der EBITDA-Marge peile Nemetschek einen Wert zwischen 25 und 27 Prozent. Im abgelaufenen Geschäftsjahr habe die Kennzahl bei 26,3 Prozent gelegen.Anleger hätten die unerwartet robusten Quartalszahlen und den bestätigten Ausblick mit Käufen honoriert. Bis auf 170 Euro sei es Ende April nach oben gegangen, ehe im Zuge des eskalierenden Handelsstreits zwischen den USA und China deutliche Gewinnmitnahmen eingesetzt hätten. Aktuell stehe das Papier bei knapp 139 Euro - laut Nika Zimmermann von der Deutschen Bank eine günstige Einstiegsgelegenheit. Sie rechne damit, dass Nemetschek bis 2021 deutlich dynamischer als die Branche wachsen werde und traue der Aktie daher einen Anstieg auf 190 Euro zu, ein Aufschlag von 37 Prozent auf den aktuellen Kurs. (Ausgabe 23/2019)Börsenplätze Nemetschek-Aktie: