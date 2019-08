XETRA-Aktienkurs Nemetschek-Aktie:

48,98 EUR +3,51% (21.08.2019, 14:15)



ISIN Nemetschek-Aktie:

DE0006452907



WKN Nemetschek-Aktie:
645290

645290



Ticker-Symbol Nemetschek-Aktie:
NEM

NEM



Kurzprofil Nemetschek SE:



Die Nemetschek Group (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) ist Vorreiter für die digitale Transformation in der AEC-Industrie. Als weltweit einzige Unternehmensgruppe deckt Nemetschek mit ihren Softwarelösungen den kompletten Lebenszyklus von Bau- und Infrastrukturprojekten ab und führt ihre Kunden in die Zukunft der Digitalisierung. Mit ihren intelligenten Softwarelösungen erhöht die Nemetschek Group die Qualität im Bauprozess und verbessert den digitalen Workflow aller am Bauprozess Beteiligten. Im Mittelpunkt steht dabei der Einsatz von offenen Standards (Open BIM). Die innovativen Lösungen der 16 Marken in den vier kundenorientierten Divisions werden weltweit von mehr als fünf Millionen Nutzern eingesetzt.



Gegründet von Prof. Georg Nemetschek im Jahre 1963, beschäftigt die Nemetschek Group heute mehr als 2.500 Experten. Das seit 1999 börsengelistete und im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen erzielte 2018 einen Umsatz in Höhe von 461,3 Mio. Euro und ein EBITDA von 121,3 Mio. Euro. (21.08.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nemetschek-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michale Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bausoftwareherstellers Nemetschek SE (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) unter die Lupe.Die Nemetschek-Aktie schieße in Sachen Performance in den letzten 15 Jahren den Vogel ab: rund 15.000% stünden für den deutschen Entwickler von Bau- und Architektur-Software zu Buche. Seit Jahresbeginn habe das Papier in der Spitze rund zwei Drittel an Wert zugelegt. Nach dem jüngsten Rücksetzer dürfte die Nemetshcek-Aktie bald wieder Fahrt aufnehmen.Im angeschlagenen Marktumfeld sei die Nemetshcek-Aktie zuletzt wieder von ihrem Hoch Anfang Juli zurückgefallen. Im Bereich der massiven horizontalen Unterstützung bei 44 Euro habe sich der Kurs allerdings stabilisieren können. Ausgehend von diesem Niveau dürfte die nächste Aufwärtswelle nicht lange auf sich warten lassen. Denn Nemetschek profitiere vom Trend zur Digitalisierung in der Baubranche. Daher zeige sich die Nachfrage in diesem Bereich trotz weltweit zunehmender Konjunktursorgen extrem robust. Mit einem KUV von 9 und einem 2019er-KGV von 50 sei die Aktie traditionell recht ambitioniert bewertet. Dank des starken Momentums sollte die Nemetshcek-Aktie aber noch eine Weile auf der Digitalisierungswelle nach oben schwimmen, so Michale Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.08.2019)