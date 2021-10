Tradegate-Aktienkurs Nemetschek-Aktie:

94,00 EUR -6,37% (28.10.2021, 12:21)



XETRA-Aktienkurs Nemetschek-Aktie:

93,86 EUR -6,88% (28.10.2021, 12:09)



ISIN Nemetschek-Aktie:

DE0006452907



WKN Nemetschek-Aktie:

645290



Ticker-Symbol Nemetschek-Aktie:

NEM



Kurzprofil Nemetschek SE:



Nemetschek (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) ist einer der führenden Anbieter Europas von Software für Architektur und Bau. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Softwarelösungen, die in allen Phasen und Bereichen innerhalb der Bauindustrie einsetzbar sind. Die grafischen, analytischen und kaufmännischen Lösungen decken einen Großteil der gesamten Wertschöpfungskette am Bau ab - von der Planung und Visualisierung eines Gebäudes über den eigentlichen Bauprozess bis hin zur Nutzung. Im Mittelpunkt steht der Einsatz von offenen Standards (Open BIM). Zum Portfolio gehören zudem digitale Lösungen für Visualisierung, 3D-Modellierung und Animation. Die innovativen Produkte der 16 Marken der Nemetschek Group in den vier kundenorientierten Segmenten werden weltweit von rund sechs Millionen Nutzern eingesetzt. (28.10.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nemetschek-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie der Nemetschek SE (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nemetschek habe ein gutes Quartal gehabt. Der Umsatz sei um 14% auf 169 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Hervorragend laufe vor allem das Geschäft mit den Cloud-Abos. Der Ausblick sei ebenfalls positiv gewesen. Zwar sehe es insgesamt gut für die Aktie aus, aber der Börsenexperte verweise darauf, dass sie in den vergangenen 14 Tagen um etwa 30% nach oben gelaufen sei. Da seien also gute News teilweise im Preis eskompiert, was für eine Verschnaufpause sorgen könnte. Nemetschek sei üppig bewertet. Anleger sollen bei der Nemetschek-Aktie eine Korrektur in den Bereich von 80 bis 75 Euro abwarten, um da einen Fuß in die Tür zu stellen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 28.10.2021)