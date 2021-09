Tradegate-Aktienkurs Nemetschek-Aktie:

Kurzprofil Nemetschek Group:



Die Nemetschek Group (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) ist Vorreiter für die digitale Transformation in der AEC-Industrie. Sie deckt mit ihren intelligenten Softwarelösungen den kompletten Lebenszyklus von Bau- und Infrastrukturprojekten ab und führt ihre Kunden in die Zukunft der Digitalisierung. Als eine der weltweit führenden Unternehmensgruppen erhöht die Nemetschek Group die Qualität im Bauprozess und verbessert den digitalen Workflow aller am Bauprozess Beteiligter. Dadurch können Bauwerke effizienter, nachhaltiger und ressourcenschonender geplant, gebaut und betrieben werden. Im Mittelpunkt steht der Einsatz von offenen Standards (Open BIM). Zum Portfolio gehören zudem digitale Lösungen für Visualisierung, 3D-Modellierung und Animation. Die innovativen Produkte der 15 Marken der Nemetschek Group in den vier kundenorientierten Segmenten werden weltweit von rund sechs Millionen Nutzern eingesetzt. Gegründet von Prof. Georg Nemetschek im Jahr 1963, beschäftigt die Nemetschek Group heute mehr als 3.000 Experten.



Das seit 1999 börsengelistete und im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen erzielte 2020 einen Umsatz in Höhe von 596,9 Mio. Euro und ein EBITDA von 172,3 Mio. Euro. (24.09.2021/ac/a/t)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nemetschek: Divergenz hält seit Monaten an - AktiennewsDie Aktie von Nemetschek (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) gibt am Freitag um 0,79% auf 90,36 Euro nach und zieht sich von dem gestern ausgebildeten Rekordhoch (91,76 Euro) zurück, so die Experten von XTB.Der langfristige Aufwärtstrend sei intakt, könnte jedoch in Gefahr sein, wenn man die klare Divergenz zwischen Kurs und RSI berücksichtige. Um die Trendstruktur aus höheren Hochs und höheren Tiefs zu beenden, müsste die Aktie den Bereich bei 84,38 Euro durchbrechen. Andererseits wäre nach dem fast 9%igen Anstieg eine Korrektur angebracht, sodass sich die Anleger vorerst auf die Fibonacci-Retracements des kurzfristigen Aufwärtsimpulses konzentrieren sollten. (News vom 24.09.2021)Börsenplätze Nemetschek-Aktie:89,54 EUR -1,71% (24.09.2021, 10:37)