Kurzprofil Nemetschek SE:



Die Nemetschek Group (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) ist Vorreiter für die digitale Transformation in der AEC-Industrie. Als weltweit einzige Unternehmensgruppe deckt Nemetschek mit ihren Softwarelösungen den kompletten Lebenszyklus von Bau- und Infrastrukturprojekten ab und führt ihre Kunden in die Zukunft der Digitalisierung. Mit intelligenten Softwarelösungen erhöht die Nemetschek Group die Qualität im Bauprozess und verbessert den digitalen Workflow aller am Bauprozess Beteiligten. Im Mittelpunkt steht dabei der Einsatz von offenen Standards (Open BIM). Die innovativen Lösungen der 16 Marken in den vier kundenorientierten Divisions werden weltweit von rund sechs Millionen Nutzern eingesetzt.



Gegründet von Prof. Georg Nemetschek im Jahr 1963, beschäftigt die Nemetschek Group heute rund 2.900 Experten. Das seit 1999 börsengelistete und im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen erzielte 2019 einen Umsatz in Höhe von 556,9 Mio. Euro und ein EBITDA von 165,7 Mio. Euro. (20.03.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nemetschek-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bausoftwareanbieters Nemetschek (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) unter die Lupe.Das Münchner Unternehmen erhöhe die Dividende. Für das vergangene Jahr sollten mit 30 Cent je Aktie zwei Cent mehr ausgeschüttet werden als im Jahr zuvor, wie Nemetschek am Freitag mitgeteilt habe. Der Bausoftwareanbieter würde somit zum zwölften Mal in Folge eine Dividende auszahlen, es wäre zudem die achte Erhöhung in Folge. Vorbehaltlich der Zustimmung durch die Hauptversammlung entspräche dies einer Anhebung der Dividende um 7%. Bei 115,5 Mio. Aktien würde die Ausschüttungssumme auf 34,7 Mio. Euro steigen (Vorjahr: 32,3 Mio. Euro). Gleichzeitig werde die Nemetschek Group weiter strategisch investieren, um ihr zukünftiges Wachstum sicherzustellen, so das Unternehmen.Bei Software- und Technologieunternehmen gelte die Dividende unter Anlegern nicht als maßgebliches Kriterium für die Kaufentscheidung, weil die Unternehmen in aller Regel viel Geld ins Wachstum stecken würden und die Dividendenrendite gering sei. Bei einem Kurs der Nemetschek-Aktie von 53,25 Euro liege diese bei niedrigen 0,6%.Bei den Anlegern sei diese aber dennoch gut angekommen. Zuletzt habe sich Nemetschek-Aktie jedoch auch extrem schwach entwickelt. Derzeit arbeite sie an einer Bodenbildung. Ein erstes positives Signal würde die Rückeroberung der 38-Tage-Linie bringen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nemetschek-Aktie: