Kurzprofil Nemetschek SE:



Die Nemetschek Group (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) ist Vorreiter für die digitale Transformation in der AEC-Industrie. Als weltweit einzige Unternehmensgruppe deckt Nemetschek mit ihren Softwarelösungen den kompletten Lebenszyklus von Bau- und Infrastrukturprojekten ab und führt ihre Kunden in die Zukunft der Digitalisierung. Mit ihren intelligenten Softwarelösungen erhöht die Nemetschek Group die Qualität im Bauprozess und verbessert den digitalen Workflow aller am Bauprozess Beteiligten. Im Mittelpunkt steht dabei der Einsatz von offenen Standards (Open BIM). Die innovativen Lösungen der 16 Marken in den vier kundenorientierten Divisions werden weltweit von mehr als fünf Millionen Nutzern eingesetzt.



Gegründet von Prof. Georg Nemetschek im Jahre 1963, beschäftigt die Nemetschek Group heute mehr als 2.500 Experten. Das seit 1999 börsengelistete und im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen erzielte 2018 einen Umsatz in Höhe von 461,3 Mio. Euro und ein EBITDA von 121,3 Mio. Euro. (07.05.2019/ac/a/t)



Haar (www.aktiencheck.de) - Nemetschek-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Laut den Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" ist die Aktie des Bausoftware-Spezialisten Nemetschek AG (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) bei Kursrücksetzern ein Kauf.Beim Spezialisten für Softwarelösungen, mit denen komplexe Bau- und Infrastrukturprojekte nachhaltig und effizient realisiert würden, laufe es wie am Schnürchen. Der Börsenwert habe die Marke von 6 Mrd. Euro erreicht. Im Zeitraum von zehn Jahren habe sich die Aktie um satte über 9 000% verteuert. Damit gehöre Nemetschek zu den besten Aktien, die der deutsche Kurszettel zu bieten habe. Nach Marktkorrekturen gelinge es immer wieder, neue Rekordhochs zu erreichen.Die starke Börsenstory werde durch hohe Wachstumsraten unterlegt. Für das Jahr 2019 stelle Nemetschek-Vorstandssprecher Patrik Heider ein Umsatzwachstum von 17 bis 19% in Aussicht. Das entspreche einem Wachstum des Umsatzes auf 540 bis 550 Mio. Euro. Die Münchner seien in einem sehr attraktiven Markt unterwegs. Nemetschek sei im Bereich der AEC-Industrie aktiv (Architecture, Engineering, Construction). Mit der Bauwerksdatenmodellierung oder kurz BIM werde eine Methodik eingesetzt, welche die Planung und Umsetzung von vielen Großprojekten massiv vereinfache. Ab dem Jahr 2020 schreibe das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur in Umsetzung einer EU-Richtlinie die Nutzung von BIM als Kriterium bei der Vergabe öffentlicher Aufträge in Deutschland verbindlich vor. Mit der 3D-BIM würden zudem 2D-Lösungen nach und nach abgelöst."Unser adressierbarer Markt zeigt pro Jahr niedrige zweistellige Wachstumsraten. Wir wachsen ebenfalls pro Jahr deutlich zweistellig und sind auch in 2019 schon sehr gut gestartet", habe Heider im Gespräch mit der "Vorstandswoche" gesagt. Der weltweite AEC-Markt solle seit 2015 bis 2021 auf ein Volumen von 4,2 auf 8 Mrd. Euro wachsen. Im Bereich BIM solle sich das Wachstum von 2,5 auf 6 Mrd. Euro erhöhen. "Im AEC-Bereich adressieren wir heute ein Volumen von über 5 Mrd. Euro", so Heider.Nemetschek unterteile das Geschäft in die Bereiche Bauen, Planen, Nutzen sowie Media & Entertainment. Die Bereiche Bauen und Planen würden den AEC-Markt abbilden. Nutzen adressiere ein Markvolumen von mehr als 10 Mrd. Euro und Media & Entertainment habe ein Marktvolumen von ca. 1 Mrd. Euro. In den beiden letzten Einheiten habe sich das Unternehmen jüngst über Akquisitionen erheblich gestärkt und baue neben Bauen und Planen nunmehr zwei weitere starke Segmente auf. "Wir sind mit unserer Strategie inzwischen nahezu perfekt aufgestellt und in Bezug auf die 6. Dimension bei BIM komplett. Wir decken den gesamten Workflow im Bau- und Infrastrukturmarkt ab und können den gesamten Lebenszyklus von Gebäuden abbilden. Nemetschek ist weltweit der einzige Softwareanbieter, der dies in der Form abbilden kann. Die Digitalisierung und erhöhte Wertschöpfung treibt unser Geschäft stark voran", so Heider.Bei den EBITDA-Margen wolle Nemetschek weiterhin mit Niveaus zwischen 25 und 27% operieren. "Um ein deutlich zweistelliges Wachstum jedes Jahr zu erreichen, müssen wir etwas Geld in die Hand nehmen. Wenn wir in der Region zwischen 8 bis 10% wachsen, dann können wir schnell Margen von 30% erreichen. Aber unser Fokus liegt für die nächsten Jahre auf starkem Wachstum." Nemetschek wachse in allen Regionen. Sehr stark im wichtigsten Markt: USA. Dort gelinge es den Münchnern weiterhin, Autodesk Marktanteile abzunehmen. Auch in Europa sei das Wachstum erfreulich. Die Vorgabe, nach BIM-Methodik zu bauen, die in Deutschland ab 2020 greifen werde, werde zu keiner Sonderkonjunktur bei Nemetschek führen. "Wir haben dies in unseren Annahmen bereits antizipiert. Es unterstützt unsere Erwartungen für die Zukunft."Prozentual könne Nemetschek in Asien am schnellsten wachsen. Das Niveau sei natürlich noch vergleichsweise gering. Das könnte sich aber bald ändern. China sei für Nemetschek ein sehr spannender Markt. Sollte sich China für den BIM-Standard öffnen, könnte sich das Wachstum in Asien für Nemetschek beschleunigen. Bisher sei der Markt in China noch von vielen 2D-Anbietern geprägt. 3D-BIM-Anbieter seien bislang noch selten, was möglicherweise die Zurückhaltung der Chinesen bei der BIM-Methodik erkläre. Aufzuhalten sei BIM in China aber sicherlich nicht.Strategisch wolle Nemetschek weiterhin auch über Zukäufe wachsen. "Wir haben immer 6 bis 8 Firmen in der engeren Wahl." Gut möglich, dass auch mal ein Unternehmen dabei sei, welches bereits einen Umsatz von etwa 50 Mio. Euro mache. "Ein größeres Target befindet sich durchaus auf unserer Liste." Aktuell sehe Heider die Firepower bei einem Volumen von etwa 250 Mio. Euro. "Das reicht erst einmal aus."Vorstandswoche-Dauerfavorit Nemetschek entwickle sich fantastisch. Nicht nur an der Börse, sondern auch operativ!