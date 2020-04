XETRA-Aktienkurs Nemetschek-Aktie:

42,92 EUR -5,21% (30.03.2020, 16:56)



Tradegate-Aktienkurs Nemetschek-Aktie:

42,96 EUR -3,68% (31.03.2020, 16:59)



ISIN Nemetschek-Aktie:

DE0006452907



WKN Nemetschek-Aktie:

645290



Ticker-Symbol Nemetschek-Aktie:

NEM



Kurzprofil Nemetschek SE:



Die Nemetschek Group (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) ist Vorreiter für die digitale Transformation in der AEC-Industrie. Als weltweit einzige Unternehmensgruppe deckt Nemetschek mit ihren Softwarelösungen den kompletten Lebenszyklus von Bau- und Infrastrukturprojekten ab und führt ihre Kunden in die Zukunft der Digitalisierung. Mit ihren intelligenten Softwarelösungen erhöht die Nemetschek Group die Qualität im Bauprozess und verbessert den digitalen Workflow aller am Bauprozess Beteiligten. Im Mittelpunkt steht dabei der Einsatz von offenen Standards (Open BIM). Die innovativen Lösungen der 16 Marken in den vier kundenorientierten Divisions werden weltweit von mehr als fünf Millionen Nutzern eingesetzt.



Gegründet von Prof. Georg Nemetschek im Jahre 1963, beschäftigt die Nemetschek Group heute mehr als 2.500 Experten. Das seit 1999 börsengelistete und im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen erzielte 2018 einen Umsatz in Höhe von 461,3 Mio. Euro und ein EBITDA von 121,3 Mio. Euro. (01.04.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nemetschek-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bausoftwareherstellers Nemetschek SE (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) unter die Lupe.Nach zwei skeptischen Analystenstudien (von Barclays und Morgan Stanley) stehe das Papier des Münchner Unternehmens am Mittwoch unter Druck. Zwischenzeitlich habe der Titel des deutschen Bausoftwareherstellers zweistellig im Minus notiert. Tags zuvor habe Nemetschek wegen der Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie eine vorsichtige, aber zuversichtliche Prognose abgegeben.Trotz Coronavirus-Krise habe sich nichts am großen Nachholpotenzial vieler Länder bei der Digitalisierung im Bausektor geändert. Nemetschek nehme hier seit Jahren eine dominante Rolle ein und werde dies auch in der Post-Corona-Zeit tun. Mit einem 2020er-KGV von 42 sei die Aktie kein wirkliches Schnäppchen. Angesichts der starken Marktstellung und weniger Konkurrenz gehe die Bewertung jedoch absolut in Ordnung. Das Minus von 40% seit dem Hoch biete eine antizyklische Kaufchance, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.04.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Nemetschek-Aktie: