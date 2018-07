XETRA-Aktienkurs Nemetschek-Aktie:

119,00 EUR +4,48% (17.07.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Nemetschek-Aktie:

120,70 EUR +0,92% (18.07.2018, 08:41)



ISIN Nemetschek-Aktie:

DE0006452907



WKN Nemetschek-Aktie:

645290



Ticker-Symbol Nemetschek-Aktie:

NEM



Kurzprofil Nemetschek SE:



Die Nemetschek Group (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) fördert die Digitalisierung in der Baubranche. Mit unserer Software können Architekten, Ingenieure, Bauunternehmen und Gebäudemanager vorausschauender planen, sicher und reibungslos Informationen austauschen und enger zusammenarbeiten. Bau- und Infrastruktur-projekte werden so effizienter und nachhaltiger durchgeführt. Dank der einzigartigen Holding-Struktur der Nemetschek Group können die 15 starken Marken unternehmerisch und marktnah agieren, Innovationen vorantreiben und eng mit ihren weltweit 2,7 Millionen Kunden zusammenarbeiten. Gegründet von Prof. Georg Nemetschek im Jahre 1963, beschäftigt die Nemetschek Group heute mehr als 2.000 Experten. Das seit 1999 börsengelistete und im TecDAX notierte Unternehmen erzielte 2017 einen Umsatz in Höhe von 395,6 Mio. Euro und ein EBITDA von 108,0 Mio. Euro. (18.07.2018/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nemetschek-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bausoftware-Spezialisten Nemetschek AG (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) charttechnisch unter die Lupe.Die Nemetschek-Aktie entwickle sich mehr und mehr zu einem echten Dauerbrenner im "HSBC Daily Trading". Als Kurstreiber habe sich dabei wieder einmal eines der Lieblingssetups der Analysten erwiesen, welches relativ starke Titel (Levy) mit abgeschlossenen Konsolidierungsformationen kombiniere. Die zuletzt genannte Anforderung sei durch eine aufgelöste Korrekturflagge erfülle, während die Nemetschek-Aktie in den letzten 15 Monaten nahezu ununterbrochen einen RS-Koeffizienten von mehr als 1 aufgewiesen habe. Deshalb könne von einem idealtypischen Haussetrend ausgegangen werden, der durch die aufgelöste Flagge nun sogar wieder an Fahrt aufnehmen sollte.Das neue Allzeithoch (114,30 EUR) sorge ebenso, wie ein erneutes MACD-Kaufsignal, für zusätzlichen Rückenwind. Die 161,8%-Fibonacci-Projektion der Verschnaufpause von Mai/Juni (118,32 EUR) definiere nun das nächste Anlaufziel. Aus der Höhe der o. g. Flagge ergebe sich sogar ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial bis rund 128 EUR. Aber auch unter Risikogesichtspunkten gebe der beschriebene Ausbruch Anlegern die Gelegenheit, ihre Stopps nachzuziehen. Hierfür prädestiniert sei die obere Flaggenbegrenzung (akt. bei 106,55 EUR), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 18.07.2018)Börsenplätze Nemetschek-Aktie: