"Wir haben immer eine gut gefüllte Pipeline und schauen uns derzeit zwischen zehn und zwölf Firmen genauer an. Gerne würden wir auch größere Unternehmen kaufen als bisher. Aber dort wird es eher etwas dünner, was unter anderem auch an der Verkaufsbereitschaft liegt", so Heider.



Vorstandswoche Alt- und Dauerfavorit Nemetschek ist bei marktbedingten Kursrücksetzern weiter kaufenswert, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". Die Aktie sei traditionell nicht günstig. Das sei schon immer so gewesen und werde sich vermutlich nie ändern. Das hindere das Papier aber nicht daran, immer wieder neue Rekordkurse zu erklimmen. Nemetschek gehöre nicht nur im TecDAX mit zu den besten Aktien, sondern auch insgesamt auf dem deutschen Kurszettel. Was Fielmann für Brillen, Rational für Küchen, sei Nemetschek für Software in der Bauindustrie. (Analyse vom 27.07.2017)



Börsenplätze Nemetschek-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Nemetschek-Aktie:

65,39 EUR +0,88% (27.07.2017, 16:24)



Tradegate-Aktienkurs Nemetschek-Aktie:

65,331 EUR +1,18% (27.07.2017, 16:35)



ISIN Nemetschek-Aktie:

DE0006452907



WKN Nemetschek-Aktie:

645290



Ticker-Symbol Nemetschek-Aktie:

NEM



Kurzprofil Nemetschek SE:



Die Nemetschek Group (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM), München, ist ein weltweit führender Softwarehersteller für die AEC-Industrie (Architecture, Engineering, Construction). Mit weltweit 60 Standorten bedient die Nemetschek Group heute mit ihren mittlerweile 14 Marken rund 2,3 Mio. Nutzer in 142 Ländern. 1963 von Prof. Georg Nemetschek gegründet, setzt das Unternehmen seit jeher auf innovative Konzepte wie z. B. Open Building Information Modeling (Open BIM) für den AEC-Markt von morgen. Das seit 1999 börsengelistete und im TecDAX notierte Unternehmen erzielte 2016 einen Umsatz in Höhe von 337,3 Mio. Euro und ein EBITDA von 88,0 Mio. Euro. (27.07.2017/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Haar (www.aktiencheck.de) - Nemetschek-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bausoftware-Spezialisten Nemetschek AG (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) unter die Lupe.Seit 2009 feiere das Softwareunternehmen für die AEC-Industrie (Architecture, Engineering, Construction) in jedem Jahr neue Rekordmarken bei Umsatz und Gewinn. Selbst die Finanzkrise im Jahr 2008 habe die Rekordfahrt zuvor lediglich moderat unterbrochen - Umsatz und Ergebnis seien damals kurzzeitig nur leicht rückläufig gewesen. Wie den Experten Vorstandssprecher Patrik Heider im Hintergrundgespräch mitteile, werde sich der positive Trend in den nächsten Jahren fortsetzen."Wir sind in einem starken Wachstumsmarkt unterwegs und wollen pro Jahr im Schnitt um 13 bis 15% wachsen. Rein organisch, wohlgemerkt." 2017 sei Nemetschek stark gestartet. Wie gewohnt - überall nur Pluszeichen. Der Umsatz sei in Q1 um 24% auf über 93 Mio. Euro expandiert und das EBITDA sei auf 26,3 Mio. Euro geklettert. Das entspreche einem Plus von 25.5% und einer Marge von 27,4%. "Unsere Entwicklung ist im weiteren Verlauf ungebremst positiv. Die gesamte Maschinerie läuft auf allen Ebenen sehr erfreulich", so Heider. Demnach dürften die Münchner mit den Zahlen für das 2. Quartal überzeugen. Zu beachten sei allerdings, dass das Q2 des Jahres 2016 außerordentlich stark gewesen sei, so dass die Zuwachsraten im Vergleich etwas weniger dynamisch ausfallen würden.In den vergangenen Quartalen sei Nemetschek im Territorium von Autodesk sehr erfolgreich gewesen. Die Amerikaner seien aufgrund der Transformation vom Lizenz-Modell auf Cloud- bzw. Subscription/SaaS für ihre Kunden sehr mit sich selbst beschäftigt gewesen. Der Aktienkurs von Autodesk suggeriere, dass die Firma wieder voll da sei. "Die Entwicklung bei Autodesk kann ich nicht abschließend beurteilen. Ich kann nur sagen, dass wir in den USA weiterhin sehr erfolgreich sind und wir uns bei vielen Kunden gegen Autodesk durchsetzen. Das mag daran liegen, dass wir OpenBIM und mehr Innovationen anbieten; zudem unserem Kunden die Wahl überlassen, ob sie eine Lizenz kaufen oder ein Abo-Modell bevorzugen. Wir zwingen keinen in die Transformation. Sie ist nach 2 bis 3 Jahren für den Kunden sogar eher teurer, so dass die Lizenz für ihn oftmals günstiger ist."Für das Gesamtjahr 2017 erwarte das Unternehmen einen Umsatz zwischen 395 und 401 Mio. Euro. Das entspreche einem Umsatzplus von 17 bis 19% gegenüber dem Vorjahr. Beim EBITDA solle erstmals die Marke von 100 Mio. Euro geknackt werden. Erwartet werde bisher ein EBITDA von 100 bis 103 Mio. Euro. Dies entspreche einer EBITDA-Marge bezogen auf die jeweils obere Bandbreite von über 25,5%. Traditionell kommuniziere Nemetschek eher konservativ und überrasche positiv.Nemetschek könnte sogar höhere EBITDA-Margen zeigen und noch stärker skalieren. "Wir sind schon hoch profitabel. Die Marge ist uns auch wichtig. Unser Fokus liegt derzeit allerdings nicht auf der Maximierung der Marge. Momentan bietet uns der Markt so viele Chancen, vor allem in der Digitalisierung und Internationalisierung, dass wir momentan lieber mehr Geld in Wachstum investieren, um auch in den nächsten Jahren jeweils zweistellig beim Umsatz zulegen zu können", erkläre Heider.Wachse das Unternehmen im geplanten Tempo weiter, werde Nemetschek bereits im Jahr 2019 die Umsatzmarke von 500 Mio. Euro ganz locker überschreiten. Die EBITDA-Marge erwarte Heider zunächst zwischen 25 und 26,5%. Unterstelle man für 2019 einen Umsatz von gut 530 Mio. Euro, errechne sich ein EBITDA von rund 140 Mio. Euro. Auf Basis gleichbleibender Abschreibungen und Steuern, könnten dann 85 Mio. Euro netto verdient werden oder 2,20 Euro je Aktie. Weitere Akquisitionen hätten die Experten hierbei gar nicht unterstellt. Nemetschek habe in der Vergangenheit kontinuierlich Firmen zugekauft.