Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

2,519 EUR -2,36% (03.03.2021, 10:47)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

26,47 NOK +1,85% (02.03.2021, 16:29)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (03.03.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In der Wasserstoffbranche herrsche derzeit ein großer Konkurrenzkampf. Um über ausreichend Kapital zu verfügen, um seine Vorreiterrolle zu verteidigen, habe Nel vergangene Woche eine Kapitalerhöhung durchgeführt. Die Berenberg Bank habe die Privatplatzierung zum Anlass genommen, eine neue Studie zu veröffentlichen - die Aktionäre sicherlich gerne hören würden.Am 24. Februar habe Nel eine Kapitalerhöhung in Höhe von rund 120 Millionen Euro bestätigt. Der Erlös solle für größere Projekte, ein höheres Projektvolumen und auch für strategische Gelegenheiten verwendet werden.Der Studie zufolge zeige die erfolgreiche Privatplatzierung das Vertrauen in die kurzfristige Lieferung von Aufträgen und das Wachstum des Auftragsbestands. Die Analysten von Berenberg würden ihr Kursziel auf 33 Norwegische Kronen (3,23 Euro) erhöhen und ihr "buy"-Rating beibehalten.Nel verfüge über eine starke Bilanz, die durch die Kapitalerhöhung gestärkt worden sei. Auf dem jüngsten Kapitalmarkttag habe Nel auf eine starke Pipeline und die damit verbundenen hohen Investitionen hingewiesen, weshalb eine volle Kasse benötigt werde. Investierte Anleger halten nach Teilverkäufen an der verbleibenden Position fest und sichern diese mit einem Stopp bei 1,90 Euro nach unten ab, so Laurenz Föhn von "Der Aktionär" zur Nel-Aktie. (Analyse vom 03.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link