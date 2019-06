Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

0,6025 EUR -18,91% (11.06.2019, 17:54)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Nel-Aktie:

5,76 NOK -18,30% (11.06.2019, 16:25)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (11.06.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Ein Vorfall an einer Tankstelle von Uno-X Hydrogen (ein Joint Venture aus Uno-X, Nel und Praxair) bei Oslo komme an der Börse gar nicht gut an. Nel habe zwar eine Untersuchung in die Wege geleitet, doch die Aktie breche ein. Maydorn halte Nel ohnehin für überteuert und sehe keine große Zukunft für die Wasserstoff-Technologie. Zuschauer bleiben, rät Alfred Maydorn, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 11.06.2019)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Nel-Aktie: