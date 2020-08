Börsenplätze Nel-Aktie:



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (21.08.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Wasserstoff elektrisiere förmlich die Anleger wie Technologieaktien vor 20 Jahren. Die Corona-Pandemie gebe ihnen zusätzlichen Auftrieb, weil viele Regierungen, auch Deutschland, einen Teil ihrer milliardenschweren Konjunkturprogramme in die Förderung dieser Zukunftstechnik stecken würden - zum Wohle der Umwelt. Nel gelte im Wasserstoff-Sektor als einer der aussichtsreichsten Kandidaten.Das norwegische Elekrolyseur-Unternehmen sei nach Aussagen der Berenberg Bank ein "wahrscheinlicher Wasserstoff-Gewinner" mit einem Kursziel von 23 Norwegischen Kronen (2,18 Euro). Das Vertrauen in die nahe Zukunft sei hoch. Es resultiere aus dem Vertrag mit dem US-Unternehmen Nikola (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Nasdaq-Symbol: NKLA) über die Lieferung von Elektrolyseuren und Wasserstofftankstellen (HRS) bei der Einführung seiner Flotte. Das Abkommen habe einen potenziellen Wert von mehr als 500 Mio. Dollar. Langfristig betrachtet sähen die Berenberg-Analysten Nel derart gut aufgestellt, um die erforderlichen "Investitionen zur Industrialisierung" der Wasserstoff-Wirtschaft zu tätigen.In den vergangenen zwei Wochen habe die Nel-Aktie wieder den Weg nach oben gefunden - charttechnisch sehe es damit wieder besser aus. DER AKTIONÄR sehe bei der Nel-Aktie trotz der hohen Bewertung noch Potenzial, da sie im Markt bestens positioniert sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link