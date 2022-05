Börsenplätze Nel-Aktie:



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (18.05.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der schwache Gesamtmarkt habe auch viele Wasserstoff-Aktien in Mitleidenschaft gezogen. Für die Analysten von Bernstein sei nun allerdings ein interessanter Zeitpunkt gekommen, um sich bei den Anteilen der Elektrolyse-Spezialisten ITM Power und Nel zu positionieren. Beide Werte könnten am Mittwoch von der positiven Studie profitieren.Bernstein Research habe die Bewertung der Papiere von Nel beim Kursziel von 17 Norwegische Kronen (NOK) (1,60 Euro) mit "outperform" aufgenommen. Analystin Deepa Venkateswaran habe sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie dem Thema "Grüner Wasserstoff" gewidmet und warum jetzt ein hervorragender Zeitpunkt zum Einstieg in Nel und ITM Power sei.Die Expertin stufe auch die Anteile des Elektrolyse-Spezialisten ITM Power mit "overweight" ein, das Kursziel werde auf 370 Britische Pence (4,36 Euro) taxiert. Die Branche profitiere von wachsenden Null-Emission-Ambitionen und zunehmenden Vorteilen gegenüber gasgestützter Elektrolyse, so Venkateswaran. Die Kosten für grünen Wasserstoff - also mit Erneuerbaren als Energiequelle zur elektrolytischen Wasserspaltung - fielen derzeit rasch.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link