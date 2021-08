Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (20.08.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Nel habe am Donnerstag sein Zahlenwerk für das zweite Quartal vorgelegt. Der Umsatz habe im Vergleich zum Vorjahr nur um zehn Prozent gesteigert werden können, dafür habe sich der operative Verlust mehr als verdoppelt. Die Analysten von J.P. Morgan hätten die durchwachsenen Zahlen zum Anlass genommen, um ihre Einschätzung zu bestätigen.Der norwegische Wasserstoff-Spezialist habe beim Umsatz und beim operativen Ergebnis (EBITDA) die Prognose von J.P. Morgan und auch die allgemeinen Markterwartungen verfehlt. So laute die erste Einschätzung der amerikanischen Investmentbank nach den Quartalszahlen.Die Gründe dafür seien unter anderem höhere Personalkosten und Anlaufkosten für das neue Werk im Industriepark Herøya. Die Einstufung von J.P. Morgan für Nel laute weiterhin "underweight" mit einem Kursziel von 15 Norwegischen Kronen (1,42 Euro).Die Analysten von J.P. Morgan würden sich nach den vorgelegten Quartalszahlen in ihrer Einschätzung für die Nel-Aktie bestätigt fühlen. Allerdings befinde sich das Papier bereits unterhalb des Kursziels. Dementsprechend könnten mittlerweile alle negativen Nachrichten im Kurs eingepreist sein. Charttechnisch notiere die Nel-Aktie knapp oberhalb der wichtigen Unterstützungszone von 13,27 Kronen (1,25 Euro)."Der Aktionär" führt die Aktie derzeit nicht auf der Empfehlungsliste, wird allerdings über die weiteren Entwicklungen bei Nel berichten, so Laurenz Föhn von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.08.2021)