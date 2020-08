Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

2,055 EUR +8,16% (26.08.2020, 16:40)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Nel-Aktie:

22,00 NOK +10,30% (26.08.2020, 16:25)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (26.08.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Die Q2-Zahlen des norwegischen Unternehmens hätten die Analystenerwartungen übertroffen. Die Kursreaktion der Nel-Aktie falle demenstrechend positiv aus. Nichtsdestrotrotz bleibe Nel extrem hoch bewertet. In diese Bewertungen hineinzuwachsen werde es für den Wasserstoff-Spezialisten sehr schwierig. Er bleibe in dieser Hinsicht jedenfalls skeptisch und würde die Nel-Aktie nicht kaufen, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 26.08.2020)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Nel-Aktie: