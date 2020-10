Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,6155 EUR +3,36% (30.10.2020, 12:23)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Nel-Aktie:

17,09 NOK +3,48% (29.10.2020, 16:25)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (30.10.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Die Stahlindustrie befinde sich auf der Suche nach nachhaltigen Lösungen, um die Emissionen bei der Produktion deutlich zu reduzieren. Wasserstoff gelte hierbei als ein Schlüsselenergieträger, der dieses Ziel ermöglichen kann. Statkraft und Nel hätten nun eine Absichtserklärung unterzeichnet, um grünen Wasserstoff im Industriepark Mo bei der Stahlproduktion von Celsa Armeringsstål zu etablieren.Die Elektrolyseur-Anlage zur Produktion von grünem Wasserstoff solle eine Leistung von 40 bis 50 Megawatt umfassen. Die Akteure würden im Industriepark eine vollständige Wertschöpfungskette für grünen Wasserstoff zur industriellen Nutzung planen. Das Projekt solle bis Ende 2023 in Betrieb genommen werden. Wasserstoff könnte aber auch bei anderen Produktionsprozessen im Industriepark Mo zum Einsatz kommen. Statkraft und Nel hätten dies erkannt und planen die Elektrolyseur-Kapazitäten bis 2030 schrittweise zu erhöhen.Nel arbeite rund um den Globus an vielversprechenden Projekten. Dazu gehöre auch die weltweit erste Pilotanlage für fossilfreien Stahl im schwedischen Luleå (HYBRIT), bei der das norwegische Unternehmen den dafür notwendigen Elektrolyseur geliefert habe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link